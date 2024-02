Tripleți născuți la cinci ani diferență. Povestea incredibilă a unei femei care credea că nu poate face copii

Mama a fost supusă, în total, la opt ture de fertilizare in vitro și a trecut prin două pierderi de sarcini pe parcursul a 10 ani.

Cuplul aproape că își pierduse speranța. În 2018 însă, femeia a născut o fetiță pe nume Phoebe-Grace. Anul trecut, în 2023, femeia a mai născut doi băieți gemeni.

Femeia a vorbit despre lupta pe care a dus-o în încercarea de a avea copii și acum vrea să ofere cu povestea ei speranță cuplurilor care încearcă să aibă un copil.

Cuplul din Plymouth, a descoperit problemele de fertilitate după doi ani de încercări. Femeia a fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice.

„Mi s-a spus că nu pot beneficia de FIV din partea NHS, deși amândoi îndeplineam toate criteriile stabilite. Am avut inima frântă, știam că FIV este costisitoare, dar era singura noastră cale", a spus Colleen, conform Mirror.

Colleen și Pete au decis să zboare în Cipru pentru un tratament privat de fertilizare in vitro. Dar, din păcate, tratamentul costisitor nu a funcționat. Nu au renunțat și au continuat să încerce FIV în Țara Galilor, în 2016, dar Colleen s-a îmbolnăvit grav.

„Am făcut FIV, dar am fost foarte nefericită și am dezvoltat OHSS sever, care aproape m-a ucis, ceea ce a însemnat că nu am putut face un transfer de embrioni și a trebuit să ne înghețăm toți embrionii pe 22 noiembrie 2016. A durat luni de zile să ne recuperăm și am avut primul nostru transfer de embrioni în martie 2017, care a fost un ciclu eșuat, embrionul nu s-a implantat și a fost o altă durere de inimă după ani de bătăi de cap", a mai povestit femeia.

În august 2017 au mai încercat încă o dată și au primit vestea pe care o așteptau. Phoebe-Grace s-a născut în aprilie 2018. Deși călătoria lor a fost grea, Colleen și Pete își doreau măcar un frate sau o soră pentru fiica lor. Cuplul mai avea patru embrioni rămași pe care îi puteau folosi.

„Am fost binecuvântați cu fiica noastră, dar după atâtea eșecuri și avorturi spontane nu știam ce să facem și am încercat totul, toate medicamentele, suplimentele și terapiile alternative, dar nu am avut noroc", a spus ea.

Collen a rămas în cele din urmă însărcinată cu gemeni.

„A fost o sarcină terifiantă, nu mă lăsam să mă entuziasmez, mă așteptam la ce era mai rău tot timpul și încercam să mă opresc să nu mă bucur pentru că nu mai puteam suporta durerea", a povestit ea la Plymouth Live.

Dar totul s-a dovedit a fi bine, iar în aprilie 2023, ea a născut doi băieți gemeni pe nume Perseus și Elijah.

Medicii aveau să descopere că perechea de gemeni care s-a născut în 2023 și fetița care s-a născut în 2018 sunt, de fapt, tripleți. Toți cei trei copii s-au format ca embrioni în aceeași zi, în noiembrie 2016, iar asta înseamnă că sunt tripleți, chiar dacă s-au născut la mai mult de cinci ani distanță.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 17-02-2024 08:56