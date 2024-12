Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., mărturii șocante. Bătut și umilit la școală: ”De ce plângi, ești fetiță?”

Radu a vorbit despre ”presiunea așteptărilor care vin la pachet cu un nume faimos”, spun cei de la asociație, care, în acest fel, vor să tragă un semnal de alarmă în privința fenomenului de bullying.

În România, 119 este numărul unic de telefon la nivel național pentru cazurile de abuz împotriva copiilor.

În acest podcast, fiul lui Bănică Jr. spune că, în clasa a 3-a, colegii săi au semnat o petiție în care cereau ca el ... ”să dispară”.

”Spre exemplu, am avut în clasa a 3-a petiția anti-Radu, semnată de copii ca să dispar. De ce? Nu știu. Și țin minte de atunci subiectul banilor. Se vorbea numai despre bani, bani, bani și eu nu știam la ce se referă ei, pentru că nu înțelegeam. Că tu ai bani, că tu trăiești în puf, că tu stai la castel. Dar de unde știi tu unde stau eu sau ce se întâmplă la mine acasă?” - a povestit Radu Ștefan Bănică.

Un episod și mai violent l-a trăit în clasa a 8-a, când profesorul său de limba română l-a bătut fără ca el să aibă vreo vină. Iar după ce a început să plângă, l-au certat din nou: ”Ești fetiță?”

”Cea mai marcantă pentru mine a fost în clasa a 8-a, când aveam un profesor de română foarte bun. Era iubit toți copiii și se supărase pe noi că nu făcusem tema sau ceva și era foarte sever. Când dădea cu pumnul în masă toți eram ... Dar știu că a ieșit în timpul cursului și n-am fost printre cei care nu și-au făcut tema, chiar îmi făcusem tema. Și stăteam și în prima bancă, a venit la mine, băi, și am primit niște pumni în burtă!

Că eu sunt motivul pentru care el pleacă, că s-a uitat la mine în timpul discursului și nu știu ce. Și m-am dus și m-am ascuns în baie și singura persoană care m-a scos de acolo a fost doamna directoare.

Culmea e că e și un after bullying, adică când am intrat acolo și încercam să par că n-am plâns deloc, deși plânsesem de nu mai puteam, și mai rău începea. Acum se lua de mine că de ce plângi, ești fetiță? Păi după 6 pumni în burtă plânge oricine la 13 ani” - a mai spus Radu.

Fiul celebrului muzician și actor spune că și recent a fost victima unor acte de agresiune.

”Uite, recent, acuma, m-am mutat și mi s-a tot vandalizat mașina: cuțite în anvelope, zgârieturi pe uși și lovituri în bară, bara din fața, bara din spate, șuturi ...”

Întrebat dacă se teme pentru viața sa, Radu a negat. Pentru el, aceste situații sunt obișnuite: ”Nu mă tem, nu mă tem, pentru că ... nu mi se pare o noutate.”

Un alt episod de bullying a avut loc pe TikTok, unde s-a confruntat cu un val de ”hate”, adică de ură.

”(...) în care scriau Radu Ștefan Bănică homosexualul! Și erau sute de comentarii în care spuneau .... modul în care eu o iau, modul în care aș lua-o. Se luau de modul în care merg ... Că am voce de rață pentru că a fost *** rece. Deci efectiv mă și amuză, adică ... creative rău! Și cele mai dureroase sunt comentariile oamenilor care îl compătimesc pe tata că m-a făcut și că din bărbatul ideal și starul României a ieșit gay-uțul ăsta mic.”

youtube

Radu Ștefan Bănică spune că mult timp a fost ținta unor atacuri verbale, însă nu a vorbit cu nimeni despre asta. Însă, la un moment dat, prietenii săi apropiați au observat că ceva nu este în regulă.

”Mă făceau să simt că ... să nu mai fiu! Eu n-am vorbit cu aproape nimeni despre efectele astea. Am vorbit când am avut o perioadă foarte multă, cea mai joasă stare a fost luna trecută și am avut norocul să am niște prieteni care s-au care s-au sesizat și ei m-au scos din ... din starea aia în care eram.” - mai spune el.

Singura salvare pentru Radu Ștefan Bănică în fața acestor manifestări este pasiunea sa pentru muzică și actorie.

”Dar în același timp - și nu exagerez - adică singurul și principalul motiv care pe mine mă face să continui, keep going - este muzica și actoria. Sunt foarte norocos că am acest drive, această dorință pe care o am de mic, care efectiv mă alimentează.” - a mai povestit el.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este : 0800 500 333.

