Păpușa „bântuită” care a băgat spaima într-o femeie care face investigații paranormale. „Câinele a început să latre la ea”

Yvonne Hydes este manager de evenimente pentru The Scottish Ghost Company și se ocupă de investigații paranormale.

Ea spune că a adus o păpușă bântuită acasă și că a pus-o în camera de oaspeți. La scurt timp după aceea, femeia susține că a auzit bătăi puternice, sunete de pași și că a observat că obiectele din casa ei își schimbau locul fără nici o explicație.

„[Clienții] au cumpărat-o de la un magazin de caritate. O mulțime de oameni ne dau lucruri de acest gen. Cele mai multe dintre păpușile pe care le am sunt toate la mâna a doua, așa că nu mă deranjează deloc, dar în acea seară, în Provan Hall, ea m-a făcut să mă simt inconfortabil. David, care lucrează ca medium, o urăște cu desăvârșire. Am adus-o acasă și mi-a spus că ar trebui să o țin în garaj și asta m-a făcut să mă simt inconfortabil. Am adus-o în casă și a stat în camera de oaspeți”, a povestit ea, conform Mirror.

Femeia din Glasgow, Scoția, a primit păpușa cadou, în timpul unei investigații la Provan Hall din Easterhouse. Ea spune că atunci a văzut păpușa clipind.

„Totul a fost bine câteva zile, dar apoi am început să aud niște bătăi. Eu și familia mea am auzit o bătaie atât de puternică încât am sărit în sus, iar câinele o lua razna, dar nu era nimeni la ușă. Soțul meu nu crede în nimic paranormal, dar chiar și el a auzit. Ciocăniturile au continuat. Au început să vină de sus. Au continuat câteva zile înainte de a se opri. De asemenea, am auzit pași de ceva care mergea repede pe palier”, a spus aceasta.

„Dintr-o dată, cockerul meu spaniol a început să nu-i placă faptul că păpușa se afla în cameră. A început să latre la păpușă și să tremure. Când vorbeam cu oamenii despre ea, vorbeam în șoaptă, ca și cum m-ar fi auzit. Într-o zi am coborât și am văzut una dintre lămpile mele foarte grele așezată în mijlocul sufrageriei. În fiecare dimineață erau mutate mai multe obiecte și au început să se întâmple lucruri”, susține femeia.

După câteva nopți înspăimântătoare, prietenul lui Yvonne, David, care lucrează și el ca medium, a decis să ia jucăria la el acasă.

„David a luat-o acasă cu reticență și a așezat-o pe un scaun lângă pianul său”, a spus ea.

Sursa: Mirror Etichete: , Dată publicare: 26-10-2023 12:29