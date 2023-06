Individul cu față de păpușă a cheltuit o avere ca să arate așa. Cum a ajuns la „cinci în unu” | GALERIE FOTO

Patrick Mast, în vârstă de 28 de ani, a cheltuit peste 70.000 de lire sterline pentru a-și îndeplini visul. El a trecut prin multe operații extrem de dureroase ca să obțină o esteică „simetrică”. El voia ca înfățișarea lui să fie „impecabilă”, asemănătoare cu a unei păpuși. În afară de operațiile estetice deosebit de controversate, bărbatul a apelat și la tratamente de înfrumusețare, arată publicația Daily Star.

Patrick Mast, din Germania, a fost obsedat de păpuși și de înfățișarea lor simetrică și fără cusur încă de la vârsta de 14 ani. Până în prezent, bărbatul de 28 de ani a peste 70.000 de euro pe diverse tratamente de înfrumusețare și proceduri de chirurgie plastică, în Turcia și Serbia.

În urmă cu câteva luni, Patrick, care lucrează ca director executiv al unui serviciu de îngrijire intensivă a copiilor, și-a făcut cea mai drastică operație estetică de până acum – așa numita „operație cinci în unu”.

Operația, care a durat cinci ore, a inclus un lifting facial, un lifting al ochilor - ca să obțină efectul „ochi de pisică”, o blefaroplastie superioară și inferioară (intervenții la pleoape) și un al doilea lifting al buzelor, toate odată.

Toate cele cinci proceduri au fost efectuate sub anestezie locală, ceea ce înseamnă că Patrick a fost treaz pe parcursul întregului proces. El a explicat pe rețelele de socializare că a fost cea mai dureroasă operație de până acum.

Patrick a explicat că mai avut anterior atât o operație de lifting facial, cât și una de ridicare a buzelor și susține că țesut cicatricial vechi nu a amorțit odată cu anestezia, astfel că a simțit fiecare tăietură și cusătură făcută de chirurgi.

Timpul de recuperare pentru această procedură drastică este de aproximativ un an, dar Patrick spune că durerea și timpul merită, și s-a gândit deja la următoarele sale intervenții.

Se aseamănă cu Michael Jackson

„Am început când aveam vreo 14 ani, când am văzut toate vedetele de la Hollywood și toată lumea care apelau la chirurgia plastică. Mi-a plăcut, așa că la acea vârstă am început să fac mici schimbări, cum ar fi culoarea părului și machiajul. Apoi, la 18 ani, am început cu operațiile. Mai întâi, Botox pe frunte. După aceea, am început cu injecțiile, mai întâi pomeții, apoi am continuat cu buzele și apoi cu restul feței. Apoi au început operațiile adevărate. Am avut un lifting facial după care mi-am făcut o operație la nas și un lifting la buze" și-a amintit el.

Patrick a adăugat: „Vreau să arăt perfect, ca o păpușă, și îmi place când când oamenii recunosc că cineva a avut o mulțime de operații estetice – cum ar fi Michael Jackson. (...) Îmi plac trăsăturile feminine ale feței mele, așa că este mai ușor să merg în această direcție, dar sunt fericită în corpul meu, așa că nu am de gând să fac o tranziție”.

El a explicat și de ce a călătorit în străinătate pentru operație. „Majoritatea medicilor din Germania refuză să facă orice operație, deoarece viziunea lor asupra esteticii este diferită, o vor cât mai naturală - complet opusă față de ceea ce caut eu. De aceea, mi-am făcut majoritatea operațiilor în alte țări - Turcia și Serbia."

