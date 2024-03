O femeie din Ohio, condamnată pe viaţă, după ce a plecat în vacanță şi-a lăsat bebeluşul singur. Copilul a murit de foame

La întoarcerea din vacanţă, femeia, care locuieşte în Ohio, a sunat la salvare, după ce a constatat că fiica sa nu mai respira. O autopsie a arătat că fata a murit de foame şi de o deshidratare gravă.

Mama copilului a pledat luna trecută vinovată de crimă în circumstanţe agaravante şi de punerea în pericol a vieţii fiicei sale.

Acuzata a fost condamnată la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate.

"Her mother betrayed her." Sgt. Teresa Gomez, Cleveland Police Homicide Unit, gives a victim impact statement at #KristelCandelario's sentencing.

Sgt. Gomez calls the investigation into 16-month-old Jailyn's death "beyond horrific."#CourtTV - Is this justice? pic.twitter.com/fmD4W94bS7