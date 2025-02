O actriță cunoscută din Coreea de Sud a fost găsită moartă în locuința sa de către un prieten

"A fost găsită moartă şi nu există semne aparente de violenţă", a declarat un reprezentant al poliţiei pentru AFP.

Potrivit agenţiei de presă Yonhap, corpul actriţei a fost descoperit duminică seara de o cunoştinţă, care a alertat autorităţile.

Kim Sae-ron (24 de ani) a devenit cunoscută publicului datorită rolului său din filmul "The Man from Nowhere", lansat în 2010, în care a jucat o fetiţă răpită, salvată de un fost agent al forţelor speciale.

Interpretarea sa i-a adus premiul pentru revelaţia feminină a anului la echivalentul sud-coreean al premiilor Oscar.

De atunci, s-a remarcat prin capacitatea sa de a juca roluri foarte diferite şi a câştigat numeroase alte premii.

Cariera sa s-a oprit brusc în urma unui accident în 2022, în timp ce conducea în stare de ebrietate. Reputaţia sa a avut de suferit, iar de atunci i-a fost dificil să obţină noi roluri.

