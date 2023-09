Imagini șocante. Un elev de 18 ani din Mioveni și-a desfigurat o colegă, izbind-o cu fața de pardoseală

Fata a suferit fracturi grave la maxilar și a fost operată.

Atacul a avut loc în școală, la câțiva pași de cancelarie, iar două profesoare se aflau în apropiere, dar n-au apucat să intervină.

Cazul aduce din nou în discuție violența din mediul școlar, un fenomen grav, scăpat de sub control.

O cameră de supraveghere a surprins scena violentă. În imagini se vede cum agresorul o împinge pe fată de un perete, apoi o trântește cu fața la pământ și o lovește cu piciorul.

Eleva agresată: "A sărit peste mine, s-a înfipt în mine, m-a aruncat în ușă, din ușă m-a aruncat în perete, la clasa mea și de acolo știu că m-a luat peste și când am simțit bubuitura de jos, am rămas inconștientă. Plus pumni, palme și picioare."

Totul a durat mai puțin de 10 secunde. Profesoarele s-au repezit să o ajute pe fată și au sunat la 112.

Gheorghe Dinuță, director Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni: "La 3 metri, 4 metri, maxim, de incident erau două profesoare, numai că acest incident s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. E imposibil să intervii într-o astfel de altercație. Acțiunea a avut loc într-o fracțiune de secundă."

Victima a fost dusă la spitalul din Mioveni, apoi la cel din Pitești, dar medicii au hotărât transferul ei în capitală.

Mama fetei bătute: "Ajunsese la urgență, cu guler pus la gât, cu ... plină de sânge, barbă spartă, dinții rupți, deci desfigurată ! Are mandibula fracturată și deplasată, maxilarul rupt."

Uluitor, agresorul a susținut inițial că a vrut să o...îmbrățișeze pe colega sa și au căzut împreună.

Pus în fața imaginilor, nu a mai dat explicații. Elevul a fost luat de politiști de la școală si dus la audieri.

Colegii povestesc că cei doi au fost iubiți, dar s-au despărțit și, de două săptămâni, își tot aruncau vorbe grele.

Fata neagă însă că ar fi avut o relație apropiată cu agresorul.

Băiatul este cunoscut în școală pentru comportamentul său violent. Ambii săi părinți sunt plecați din țară, spun profesorii.

