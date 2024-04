Descoperire șocantă la capătul A1. Un muncitor a văzut ieșind un picior de sub niște crengi. Restul era tranșat

Atenție, urmează, detalii care vă pot afecta emoțional.

Muncitorii au oprit pe breteaua de ieșire a autostrăzii A1, în zona localității Olteni din Dâmbovița, ca să schimbe o butelie de gaz.

Martor: „Șoferul a observat un picior de om pe o arătură. Am mers până acolo și am zis bă, hai să mergem de aici, că într-adevăr e un picior. Ne-am băgat în mașină, am mers la poliție, am mers la fața locului le-am arătat ce le-am spus dânșilor. După adidași, asta am constatat, că e o femeie, că era un picior mic”.

Reporter: Și cât de aproape era de drum?

Martor: „Câțiva metri”

La fața locului au venit peste 40 de criminaliști și polițiști de la investigații criminale şi câini de urmă.

Cadavrul care ar aparține unei femei era pus în doi saci de plastic, în această zonă foarte aproape de marginea drumului. Surse din poliție spun că trupul era dezmembrat, iar bucăți din acesta au fost găsite la câteva zeci de metri distanță, sub un pod. De altfel, oamenii legii au fost nevoiți să revină la fața locului pentru a recupera fragmentele osoase împrăștiate cel mai probabil de animale.

Iulian Costache, primarul comunei Uliești: „Era într-un sac de folie, după un sac de rafie, și peste erau puse crengi. Astăzi am primit informația că s-a găsit încă o mână și un picior. Nu este de la noi. Cred că ar putea fi din județul Argeș.”

Surse din poliție spun că victima ar fi o femeie de peste 30 de ani, care practica prostituția. A fost ucisă zilele trecute, posibil de cei care o obligau să se prostitueze.

Surse din poliție spun că femeia nu ar fi fost ucisă aici iar suspectul doar i-ar fi abandonat cadavrul într-o zonă pe care el o considera a fi izolată - la kilometrul 64 de pe Autostrada A1 București Pitești. Pe acest traseu există însă și câteva camere de supraveghere, lucru pe care individul nu l-a luat în considerare, iar polițiștii au ridicat acum imaginile și le analizează.

Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.

