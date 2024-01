Horoscopul anului 2024, cu Neti Sandu, La Măruță: „Nu e un an ușor”. Ce urmează pentru zodii în noul an

Neti Sandu, astrologul de la Știrile ProTV, a fost invitată La Măruță, unde a prezentat horoscopul pentru anul 2024. Ea a vorbit în linii mari despre ce ne aduc astrele în noul an și cum va fi influențată fiecare zodie în parte.

Anul 2024 va fi cu de toate. E puțin mai complicat. Începe cu Mercur retrograd, sunt lucruri pe care trebuia să le rezolvăm, dar nu am avut ocazia să o facem. Apoi vom avea vreo trei eclipse de soare, dar ne descurcăm și cu ele. Avem două seturi de combinații astrale și o combinație pare a fi foarte bună, de stabilitate, și cealaltă de destabilizare. Dar când se întâmplă așa, înseamnă că trebuie să ne mobilizăm mai mult.

Anul 2024 nu e un an ușor. Are două accente puternice, Jupiter este în zodia Taurului și continuă ceea ce am început anul trecut, din mai. Și, după aceea, planeta aducătoare de lucruri foarte bune se mută în zodia Gemenilor, și atunci ar trebui să perfectăm comunicarea, să o ducem la alt nivel, să facem lucruri care țin de înțelegerea între noi, de studii, de călătorii.

Va fi o cuadratură severă în august și asta poate aduce o răsturnare de situații în august. Mai există un tranzit important al lui Marte, planeta acțiunii, care ajunge în Berbec. Și asta aduce un nou impuls tuturor lucrurilor pe care vrem să le facem. E bine că vom avea o energie princeps.

Vedeți în video de mai sus horoscopul pentru fiecare zodie în parte.

Pentru mai multe informații despre horoscopul anului 2024, vedeți discuția purtată de Neti Sandu cu Andreea Marinescu la Interviurile Știrile ProTV.

