Horoscop lunar - aprilie 2023, explicat de Neti Sandu. Ce urmează pentru fiecare zodie în luna Berbecului

De miercuri, Berbecul este prima zodie la horoscop, iar Neti Sandu ne spune care sunt secretele lunii care urmează și ce se întâmplă când Berbecul e prima la catalog. Vezi în video de mai sus discuția dintre Neti Sandu și Andreea Marinescu referitor la ce se va întâmpla în luna care urmează.

„Berbecul este zodia locomotivă, avem evenimente în perioada asta. Am început, va să zică și cu echinocțiul, și cu Soarele în Berbec, imediat, Luna a venit acolo, s-a întâmplat fenomenul de lună nouă, Jupiter e acolo. Un eveniment care va avea loc pe 11, e foarte important pentru fiecare dintre noi și toți ne alimentăm din această zodie a Berbecului. Important este că de anul trecut Berbecul a avut privilegiul de a-l avea pe Jupiter acolo, după 12 ani de înconjurat cercul, și acum a revenit și are de unde să se alimenteze și să fructifice tot ce are de propus Jupiter în perioada asta”, a explicat Neti Sandu de ce este importantă următoarea lună pentru fiecare zodie în parte.

Horoscop pentru BERBEC în aprilie 2023

Soarele, Luna și Jupiter sunt în Berbec. Deci, dacă de anul trecut Berbecul tot sărbătorește, acum el mai are doar o singură lună și după aceea se încheie toată această sărbătoare și se încheie și cu faptul că pe ultimul grad al Berbecului va fi eclipsă totală de soare. Dar nu cred că va conta foarte mult, pentru că Jupiter, dacă a stat acolo, a alimentat la maximum zodia și el trebuie să rezolve cu casa, cu familia, cu serviciul, cu afacerile, cu toate lucrurile pe care nu le-a putut obține, realiza până acum. Deci este favoritul, dar până în luna mai.

Horoscop pentru TAUR în aprilie 2023

Pentru Taur e o mare promisiune că vor fi diverse lucruri nemaipomenite. Eu așa le văd, pentru că va intra Jupiter acolo din luna mai și îl va întâlni și pe Uranus și deci, se poate întâmpla ceva așa, cu explozie de fericire, de bucurie, e ceva foarte bun.

Dar până atunci, luna asta a lui aprilie îl conține pe Mercur retrograd. Și eu spun că este foarte bine, pentru că, dacă Mercur nu ar fi retrograd, noi nu am mai putea repara niciodată niște lucruri.

Și atunci trebuie gândit așa: Dacă Mercur traversează zodia Taurului, înseamnă că vrea să facă curățenie. Curățenia asta generală de Paște pentru că după aceea, Jupiter, după 12 ani de peregrinări prin zodiac, va ajunge în zodia Taurului ca să aducă tot ce are el nevoie și poate și pe deasupra. Uneori nu îndrăznim să ne dorim niște lucruri și uite, Jupiter vine tocmai pentru acest lucru.

Asta înseamnă că în prima parte, în primele trei sferturi ale lunii, el va merge pe repede înainte, va obține tot felul de lucruri cu mai multă ușurință. Și după aceea, în ultima săptămână, o să fie ceva mai complicat, dar o să fie atenționat că niște lucruri nu au fost făcute ca lumea și înseamnă că trebuie să fie atenți să mai facă niște corecturi, să mai ceară, a mai uitat niște lucruri și trebuie să fie atent cu banii, pentru că Mercur se referă și la acte, și la bani. În casa banilor îl are pe Marte, care face ravagii p-acolo.

Horoscop pentru GEMENI în aprilie 2023

Pentru Gemeni e nemaipomenit pentru că a plecat Marte de la ei din zodie și s-a mutat în casa banilor și îi cam tapează, să zic așa, de bani.

Dar partea nemaipomenită e că a intrat Venus în zodia Gemenilor și înseamnă că vor avea tot felul de activități plăcute, de oameni care se vor oferi să-i ajute. Ieșiri, plimbări și diverse activități care au legătură cu starea de bine. Să se ducă la un coafat, la SPA, la tot felul de preocupări care să le dea o stare de spirit foarte bună.

În casa problemelor de sănătate este acest Mercur retrograd. Acolo vor fi niște atenționări așa, punctuale și dacă n-or să fie pe recepție, după aceea or să se vaite că nu au știut. Ba da, au știut bine.

Horoscop pentru RAC în aprilie 2023

Eu nu i-aș lăsa să se vaite, dar îmi e că va fi foarte greu să scape. Pentru că după ce a stat vreo nouă luni de zile, Marte în zodia Gemenilor, acum a ajuns în zodia Racului. Dar partea bună este că Marte va sta două luni și va pleca. Înseamnă că are de curățat pe acolo terenul. Au fost lucruri pe care trebuiau să le facă și nu le-au făcut.

Acum au ocazia, de exemplu, să repare mașina sau să-și cumpere o mașină nouă, sau să repare ceva la casă. Sau, dacă e ceva cu mașina, să plece cu trenul sau cu mașina prietenilor, sau poate zboară cu avionul. E mai simplu!

Horoscop pentru LEU în aprilie 2023

Sunt promisiuni mari în sfera deplasări și la capitolul legalizării, dar nevoia lor de ascensiune socială o să fie puțin estompată sau blocată de Mercur retrograd, care le atrage atenția că au omis niște acte sau n-au cerut la timp niște scripturi, niște avize, și se vor cam încurca în problemele astea, poate de tip birocratic. Dar tot va urma succesul, asta e de reținut!

Horoscop pentru FECIOARĂ în aprilie 2023

E foarte bine că la capitolul legat de recuperarea banilor o să fie un avantaj acolo, pentru că Saturn e marele bancher al zodiacului, pe post de recuperator, așa pentru ei. Și va fi nemaipomenit că vor avea cui să ceară și de unde să recupereze banii, odată.

Dar după aceea, Saturn intră în casa partenerială și relația cu șefii nu va mai fi atât de lejeră cum poate a fost. Adică dacă până acum erau apreciați că șefii nu aveau încotro, acuma încă le mai cer niște motive, argumente ca să le dea banii, nu mai vorbesc de bani în plus așa.

Asta înseamnă că trebuie să mai lucreze puțin la imagine.

Horoscop pentru BALANȚA în aprilie 2023

Balanțele se pot căsători. Deci acolo e un accent atât de puternic și niște elemente cumulative, încât e greu să te strecori și să nu te căsătoreşti, dacă ai vrea să o faci. Nu prea scapi. Eu de anul trecut insist și le spun tuturor că acolo trebuie bătut monedă, că e un an special cu indicii speciale și cu infuzia de anul trecut, care trebuie reactualizată acum și trebuie fructificat momentul, neapărat! Pentru că e ofertă la 12 ani, nu e așa, în fiecare an.

Horoscop pentru Scorpion în aprilie 2023

Scorpionul îl are pe Mercur retrograd în casa partenerială și înseamnă că trebuie să mai renegocieze un contract, să accepte o colaborare, să renunțe la ceva care nu a fost bun și să regleze comunicarea cu partenerul de viață, pentru că acolo au fost niște problem, dar promite să fie foarte bine.

Și cu promisiuni de căsătorie și la ei.

Horoscop pentru SĂGETĂTOR în aprilie 2023

La Săgetător avem casa asta a dragostei foarte frumos ambalată, cu fundă, cu sclipici, cu toate cele. Pentru cine vrea copii e nemaipomenit, pentru că e foarte suculentă zodiac. Zona asta, casa astrologică a copiilor, dar și a deplasărilor, e casa corpului diplomatic, și multe alte lucruri și a distracțiilor. Deci se întâmplă foarte multe lucruri bune.

Dar e un an mai greu, nu doar luna asta, cu serviciul. E mult de muncă, dar ele sunt doar perioade. Nu e ca la Fecioară să muncești tot timpul. Dar Săgetătorul vrea să facă mai multe lucruri, să le încerce pe toate. Și e doar o perioadă mai extinsă, așa, cum munca.

Horoscop pentru CAPRICORN în aprilie 2023

Capricornii ar vrea să rezolve mai multe lucruri cu casa, pentru că acolo el și-a propus să schimbe, să facă, să aducă ceva nou, poate în perioada asta de Paște, dar se poate și pe distanță mai lungă.

Dar mai sunt niște acte de proprietate, de terenuri, de ceva, de bunuri de recuperat, pe care trebuie să le semneze și o să tot insiste, dar ele cam fug, actele, de el. Mercur retrograde o să continue să tot incite, acolo, să irite cu retrogradul să tot incite.

Și în casa partenerială se trezesc în niște gelozii, ceva, niște lucruri care n-ar trebui să existe la om, darmite la Capricorn.

Horoscop pentru VĂRSĂTOR în aprilie 2023

La Vărsător avem o planetă în casă a banilor, care le dă restricții, și va dura vreo 3 ani de zile. Banii au avut, pentru că, mă rog, au avut șansa lor. Nu știu dacă au reușit să o valorifice, să fructifice toată treaba.

Avem o șansă de a face ceva cu o casă. Să se mute, s-o extindă, să se simtă și mai bine la el acasă, dar deocamdată e în renovare, ca să zic așa.

Dar în perioada asta cel mai bine e din punct de vedere sentimental, pentru că Venus e în sfera sentimentală, în casa dragostei, și acolo primește semnale pozitive și poate și el are de dat. E o armonie, e un confort în sfera asta afectivă și l-ar ajuta foarte mult să facă față perioadei care urmează. Mercur retrograd e acasă, de aia am zis că pe acolo poate renovează și e de bine.

Horoscop pentru PEȘTI în aprilie 2023

Peștii îl au pe Saturn în zodia lor și atunci nu se mai vântură apele, ci sunt ape liniștite care stau pe loc și așteaptă, dar vor trebui să învețe comunicarea cu ceilalți, pentru că ei ori se retragă în sinele lor și nu vorbesc, ori vorbesc prea mult și atunci trebuie reglat acest capitol cu luna din jur, ca să existe echilibru.

Vor face rost de bani, foarte important, și contracte.

Dată publicare: 21-03-2023 17:12