Horoscop lunar 23 decembrie 2023- 20 ianuarie 2024, cu Neti Sandu. Ce aduc astrele de sărbători și la începutul anului viitor

Capricornul este foarte serios, dar și noi găsim soluții. Uite, împreună discutăm, negociem, vedem ce alegem.

E o lună mai specială, mai ales bucata asta până la sfârșitul anului. Zodia Capriconului începe pe 23 decembrie și se încheie pe 20 ianuarie. Acum, ce avem? Avem deja, la momentul ăsta, un Mercur retrograd, un Jupiter retrograd mai demult. Și Jupiter își încheie retrogradarea pe 31 decembrie, iar Mercur o încheie pe 1 ianuarie, pe 2 e deja direct.

Asta înseamnă că sărbătorile sunt sub cupola acestor planete retrograde și se vor rescrie multe din sub-punctele de pe ordinea de zi, listele pentru sărbători, chiar și ce punem pe masă. Multe se vor scrie. Fie nu găsim ceva și înlocuim cu altceva, vrem să plecăm undeva și poate schimbăm, e o redirecționare de traseu, și poate grupul e mai diferit.

Adică vine cineva în plus sau e cineva în minus Tot așa, musafirii de Crăciun sau de Anul Nou pot să fie unu în plus, unu în minus, mai aduce pe cineva, zice că nu vine de Crăciun, dar vine de Anul Nou, și tot așa. Sunt niște permutări, să le zicem așa.

Din experiența mea, am văzut că trebuie să lași lucrurile să curgă, să nu te împotrivești, să nu te încăpățânezi să faci după cum aveai tu de gând, pentru că tocmai ăla s-ar putea să nu-ți priască, să apară niște surprize nu tocmai plăcute. Asta e ideea de bază, să lăsăm lucrurile să se întâmple așa cum apar în momentul acela, să ne adaptăm din mers. Așa am experimentat și am văzut că e cel mai bine așa, pentru că am văzut ce se întâmplă dacă te încăpățânezi să faci după cum aveai tu de gând. Și atunci asta ar fi o soluție: fiecare să facă cum consideră, pentru că data viitoare se va învăța minte și nu va mai face la fel.

Ar mai fi de punctat două lucruri: faptul că Soarele și Marte, care vor ajunge în Capricorn, vor da o notă separată și puternică și vom avea planetele din Săgetător, Venus și Mercur, o perioadă, și de acolo ne vom lua doza de exuberanță. Vom avea o combinație foarte interesantă. Această combinație va atenua aspectul ăsta de planete retrograde, mai ales Mercur retrograd, care ne încurcă în toate amănuntele, dar ne vom descurca surprinzător de bine și cu tonus, cu energie, cu bună dispoziție.

Horoscop lunar pentru Capricorn

La Capricorn pare să fie ceva promițător, pentru că planetele astea din zodia de dinainte îl obligă să restructureze puțin pe dinăuntru și să își facă un bilanț sufletesc.

După aceea, faptul că fix la începutul anului, când intră și Marte acolo și își revine din retrogradare și Jupiter din Taur, se face un trigon frumos între aceste două planete și oferă stabilitate și un echilibru pe care se poate baza ca să construiască de aici încolo, adică începutul de an vine cu acest postament foarte bine clădit și promite să facă ceva bun pentru Capricorn, pentru că până în mai, el se va baza pe acest Jupiter care va merge înainte, tot în Taur, care se asortează perfectul semnului de pământ.

După aceea se schimbă toată treaba, dar știm pe ce construim.

Marte poate să arate niște lucruri care n-au fost, care încep să se șubrezească prin casă. Ele trebuie înlocuite, poate mașina are nevoie de o revizie. Să nu uite de taxele de început de an, pentru că Marte îl va taxa dacă nu plătește cât trebuie și când trebuie și după aceea, sănătatea rămâne pe primul plan.

Capricornul e cu oasele, cum știm, sistemul osos și atunci și cu alte lucruri pe care le-om mai avea pe acolo, netratate la timp sau nu știe de ele. Marte o să indice locul, deci trebuie să fie prompt când vine vorba de sănătate. Să nu lase lucrurile așa: lasă că îmi trece mie. Nu, trebuie să fie puțin mai atent pentru că Marte, totuși, sancționează, nu stă la discuții, nu negociază.

Marte nu e flexibil acum, e e flexibil când e să facă atacul, dar nu negociază cu clientul, clientul fiind Capricornul. Deci puțină atenție aici, la sănătate.

Horoscop lunar pentru Vărsător

Vărsătorul se poate baza în perioada asta pe planetele din Săgetător, care îi dau efervescența de care are nevoie. Mercur e adevărat că e retrograd, dar el va prinde și partea de mers direct și atunci o să fie o reînnodare a relațiilor cu prietenii, cu colaboratorii.

El trebuie să fixeze obiectivele pentru noul an și atunci are de restructurat aici la prieteni și la parteneriatul de afaceri. Pentru că vin oferte contractuale de business și el trebuie să știe dacă îi convine sau nu. Poate a avut timp la dispoziție să gândească, poate mai apar elemente noi, poate alte oferte, că Mercur retrograd asta face și atunci când începe anul, el o să știe pe ce se poate baza.

În afara acestor aspecte dintr-o altă zonă a cerului, din Taur, mai vin niște promisiuni de rezolvat probleme legate de locuință, de mutat, de extindere a locuinței. Adică fiecare poate că are un anumit plan și are nevoie de bani.

Trebuie să facă o investiție, fie într-o locuință, pentru că toată povestea e de anul trecut. Jupiter se ocupă din mai 2023, de fapt, de toată problema imobiliară. Și când ajungem în 2024, până în mai, tot despre asta va fi vorba și el va trebui să aleagă ce anume trebuie să facă.

Poate fi făcut consiliu de familie, trebuie scoși banii pe masă, să vadă de câți bani e nevoie, analizează exact cât ajung cardurile, cât trebuie credit, etc.

Horoscop lunar pentru Pești

La Peștii e o zonă mică de comunicare deficitară, să zicem, și din cauza lui Mercur retrograd, dar și a lui Jupiter din sfera comunicării pentru el. Și atunci e un dans așa până să se hotărască unde să se ducă, cu cine și cât să stea, dacă îi ajung banii.

Dar după aceea Jupiter își revine și el poate să pună o idee în aplicare, poate să fie un plan de afaceri, poate să fie o colaborare, dar în general lui îi ies preocupările în perioada asta de început de an, cu grupul.

Saturn intră acolo și cam încetinește niște lucruri, dar nu se vor simți acum. Deci, deocamdată el prinde aripi la începutul anului și o să știe ce are de făcut și cum să-și dozeze resursele. E foarte important pentru el.

Marte o să fie într-o zona în care trebuie să fie atent la alianțe, cu cine se aliază, pentru că unii au făcut promisiuni și nu s-au ținut, sau nu se vor ține de cuvânt. Și atunci ei trebuie să fie selectivi.

E bine e că Jupiter ajută, dar Saturn nu ajută și îi obligă să înveţe o lecție.

Horoscop lunar pentru Berbec

La Berbec, planetele din Capricorn fac o cuadratură severă. Și asta înseamnă că el trebuie să își păzească spatele, să știe pe ce resurse se bazează, pe cine nu. Și pentru că sfârșitul de an este totuși cu acest Mercur retrograd, care e și în Capricorn dar e și în Săgetător, el o să oscileze între a face niște lucruri precipitat sau a lua o decizie și să o țină pe a lui.

Până la urmă asta e cel mai bine pentru el să fie hotărât când alege ceva. Asta e de reținut că o să fie încurcat de talerele din care trebuie să aleagă.

Dar cum el e semn de foc și planetele din Săgetător îi fac o subvenție, așa că o să depășească cu bine sărbătorile și o să știe ce să aleagă.

Și după aceea, din ianuarie până pe 20 ianuarie, el o să beneficieze de acel Jupiter direct în Casa contractelor și a banilor. Că ultimele luni el a avut în Casa banilor un Jupiter retrograd. De acum gata el o să o ia înainte și o să facă ce avea el de gând. Până acum el a stat, a căutat soluții și din 2 ianuarie, când să sperăm că i-a venit mintea cap, a venit și soluția.

Iar Marte ăsta din Capricorn îi dă și vântul necesar, că Marte practic e patronul lui și fiind într-un unghi d-ăsta constrictiv, împinge așa un cuțit, dar stimulativ.

Horoscop lunar pentru Taur

Taurul l-a avut pe Mercur retrograd și pe Jupiter retrograd până pe 31 decembrie, dar după aceea traini-nenică. Așa e un regal faptul că Soarele și Marte ajung în Capricorn și fac un splendid trigon cu Jupiter care nu mai este retrograd și atunci Taurul prinde aripi, înțelege că se poate extinde, poate să îndrăznească mai mult.

El e un semn fix și e precaut, are nevoie de mai mult, se urneşte mai greu, să-și forțeze mușchii, dar și când se pune pe treabă, el face lucruri mărețe. Și pentru că Jupiter e acolo și nu vine decât o dată la 12 ani, el va reuși să facă ce și-a propus, va fi ajutat de oameni și el se va simți în confort.

Faptul că soarele e în Capricorn îi un confort, el poate și călători. De asemenea, el mai poate realiza împreună cu alții, adică poate să facă niște asocieri.

Și asta chiar de când intrăm în Capricorn, pentru că Venus la începutul acestei perioade e încă în Scorpion și după aceea se mută în Săgetător și asta înseamnă bani pentru Capricorn și după aceea alte posibilități pe care le poate fructifica la maximum până în mai, când Jupiter își va încheia plimbarea pe autostrada Taurului.

Horoscop lunar pentru Gemeni

Planetele sunt în Săgetător și de acolo își ia relaționarea cu lumea. Trebuie să rezolve niște lucruri legate și de comunicare, și de deplasări, și de contracte, și de cele mai mici semnături de acte.

Pe alea trebuie să le rezolve în perioada asta, că Mercur, patronul lui, e retrograd, dar primește ajutor din partea lui Venus și practic orice lucru care nu iese bine o să fie împachetat frumos, așa, cu fundă, cu celofan, cu culori frumoase, ca să nu simtă și îi dă ocazia să rezolve frumos sau să primească frumos orice hârtie care poate nu e gata la timp, dar se poate rezolva.

Această perioadă poate să fie vorba și despre bani, că Mercur se referă și la asta și se referă la deplasări, drumuri scurte, dar și drumuri lungi. Și atunci, avem planetele astea în Săgetător, dar avem și în Capricorn și atunci Gemenii trebuie să aibă grijă și cu banii și cu ce urmează să facă.

Ei practic au un plan care se poate pune în aplicare din primăvară, dar pot interveni elemente noi față de ce plănuiesc ei acum și lucrurile or să arate diferit. Adică ei trebuie să fie deschiși la schimbări, pentru că anul ăsta chiar va fi o combinație specială.

Horoscop lunar pentru Rac

Începutul ăsta pare să fie puțin ezitant, dar Racul știe să se dozeze, ceea ce e extraordinar și nu se va lăsa intimidat de Mercur retrograd. El ce va avea Soarele și după aceea Marte în casa partenerială – Capricornul și de acolo el va obține un contract serios pentru anul în curs.

El are nevoie de stabilitate financiară și ăsta poate fi momentul în care el pune bazele financiare pentru anul în curs. Deci lucrul ăsta îl poate ajuta și treacă ușor peste mărunțișurile astea legate de Mercur retrograd. Pot să vină niște bani în plus de la serviciu, că Venus e în săgetător - Casa serviciului.

În familie, poate să fie cineva care să mai aducă niște bani sau aduce alimente, se ocupă de pregătiri, ajutându-l, că lui îi place de fapt, să se ocupe de mâncare, să fie gazdă bună, să vină lumea la el, nu să se ducă el.

Deci lucrurile arată bine și faptul că Jupiter își revine de la începutul anului în Taur înseamnă o sponsorizare, să zicem, un ajutor din partea cuiva care finanțează un proiect.

Și chiar pe un an de zile poate să fie tot așa, să fie ceva consistent de care Racul are nevoie, pentru că el are nevoie de stabilitate pentru familia lui.

Horoscop lunar pentru Leu

Pentru Leu e un ajutor din partea lui Venus în Săgetător. După aceea trebuie să aibă grijă la serviciu și cu sănătatea, pentru că Soare și Marte în Capricorn înseamnă o atenționare acolo, poate mai are de făcut vreo operațiune pe care n-a făcut-o la timp.

Marte, sigur că și asta înseamnă, înseamnă intervenție chirurgicală, dar nu neapărat. Poate să fie o criză de bilă, dar nu neapărat. Poate să fie ceva pe care nu l-a tratat la timp, dar acum, pentru că sunt niște factori favorizanți, un Mercur retrograd și un Venus acolo care pune un pansament frumos.

Dar pe de altă parte, avem un Jupiter care a tot făcut lobby pentru Leu ca să progreseze, să ajungă într-o funcție undeva, să fie așa cum îi place lui, într-o postură de șef. Asta este vocația.

Horoscop lunar pentru Fecioară

Fecioara se va bucura de Jupiter ăsta care nu va mai fi retrograd din ianuarie și de faptul că planetele din Capricorn îi oferă stabilitate. Adică avem Taur, Fecioară și Capricorn. Deci avem un triunghi echilateral de pământ. E perfect pentru Fecioară și atunci își poate consolida poziția, poate să obțină ce are nevoie de la serviciu, de acasă. Mai sunt mici aspecte care au rămas în aer.

Trebuie să aibă grijă și de sănătate cu Mercur retrograd în Săgetător și după aceea în Capricorn. Adică mai sunt lucruri legate de copii pe care nu le-a putut rezolva la timp. Poate mai sunt niște taxe pe care ori a uitat, ori a delegat pe cineva și persoana aia nu le-a făcut.

Deci mai sunt niște aspecte care probabil i-au scăpat din atenție, dar în mare, faptul că Jupiter își revine în zodia Taurului avem Soare și Marte în Capricorn, un triunghi echilateral care Fecioarei îi dă un confort și o încredere, un self-estim și o putere să meargă mai departe și să-și rezolve problemele care țin de autoritatea lui în familie și la serviciu, ceea ce e mare lucru.

Și Jupiter e în casa deplasărilor. El se poate deplasa, adică el de obicei zice nu, că muncește, are foarte mult de muncă și atunci nu mai pleacă nicăieri ca să muncească, dar de data asta Jupiter, așa de frumos, îl invită, îl ia de mână și îl duce prin țară, prin străinătate. Poate să stea mai puțin, dar să iasă ca să se aerisească la cap, la suflet, să se energizeze.

Horoscop lunar pentru Balanța

Balanțele se descurcă, mă gândesc că vor avea bani, că Venus a traversat zodia Balanței și le-a adus ce trebuia și sufletește și financiar, apoi intră în zodia asta a Scorpionului, care-i casa banilor pentru Balanță și atunci au de unde să se alimenteze cu ce trebuie ca să facă niște sărbători frumoase.

Soare și Marte în Capricorn aduc niște noutăți, poate se mută cu cineva, poate vine cineva și e în tranzit și stă două zile. Deci Marte înseamnă și obiect fizic, adică comand niște lucruri, comandă un dulap, o mașină de spălat, ceva care înseamnă tehnică. Asta înseamnă Marte, dar pe de altă parte înseamnă o persoană, un bărbat care poate să vină, poate sunt niște meșteri care să construiască ceva.

După aceea mai sunt niște renegocieri salariale, pentru că Jupiter ăsta face el ceva când își revine din zodia asta a Taurului.

A fost, să zicem, o anumită sumă pe care au primit-o și acum, poate se discută, poate au uitat să-i dea, poate le-au promis niște bani și nu s-au dat, poate au așteptat o investiție, dar n-au avut finanțare, n-au avut din ce să-i dea. Și acum se poate da.

Și trebuie avut grijă și de sănătate, că e și în Casa a patra, asta cu casa e și casa sănătății.

Horoscop lunar pentru Scorpion

Jupiter e în casa opusă, deocamdată, e retrograd și ce au sperat ei nu s-a prea întâmplat sau a rămas promisiunea, deci nu s-a renunțat la ce i s-a promis. Adică poate să fie și din partea șefilor, dar și din partea unui coechipier, partener de viață. Și pentru că Jupiter își revine, el poate spera să se împlinească fix ce și-a dorit după aceea.

Venus este în zodia Scorpionului pentru început și atunci e încă o căldură, o bunăvoință să aștepte și poate nu va fi dezamăgit de data asta.

Mercurul face să cheltuiască niște bani pentru că se schimbă niște planuri, dar de altă parte, de plecat, el poate pleca și poate pleca așa când zicea că nu mai pleacă, pentru că poate o să fie supărat, dar o să-i treacă repede supărarea. Asta e partea bună, că Venus, am zis, îndulcește mult atmosfera, care poate că e ori deprimantă, ori dezamăgitoare, dar se rezolvă. Asta e partea bună.

Jupiter, faptul își revine în casa partenerială și povestea asta îl ajută să treacă peste toate lucrurile care l-au dezamăgit și el. De obicei acumulează o ranchiună, acolo, și o supărare pe el de multe ori. Dar o să treacă foarte frumos peste toate astea.

Horoscop lunar pentru Săgetător

Cu Mercur retrograd în Săgetător ce ne-am propus, va fi altfel. Jupiter e în casa serviciului și am văzut că în continuare e de lucru. Când Jupiter e în Casa serviciului e mult de lucru, e mult mai mult de lucru, dar e o satisfacție acolo. Și e și Casa banilor de la serviciu și ar trebui să fie și ea bună. Dar mai este și Casa mâncatului. Deci el a fost retrograd aici în zona asta și Casa sănătății și atunci el trebuie să-și mai ia niște măsuri, să mai facă niște evaluări și dacă e cazul, să facă și un tratament, dacă e cazul, pentru că poate mulții nu s-au dus deloc să vadă cum stau.

Și vor fi cheltuieli, pentru că Soarele și Marte vor fi în Casa banilor, Săgetătorului și îi oblige să cheltuiască. Dar poate pentru că e începutul de an, trebuie să plătească taxe, impozite, rate și ce-a mai fi rămas restant de la Mercur retrograd.

Un sfârșit de ani cu ezitări de la Mercur ăsta retrograd, combinat și cu Jupiter retrograd, dar am zis, faptul că e și Venus acolo va fi mult mai ușor de trecut peste. Adică știi, după ce se întâmplă multe lucruri care te-au obosit, te-au dezamăgit dintr-o dată e o înțelegere.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-12-2023 16:16