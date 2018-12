Horoscop în Ajun de Anul Nou. Zodia care plânge de Revelion

iStock

Horoscop zilnic, prezentat de Neti Sandu.

E bine să punem capăt tuturor conflictelor, să ne alegem obiective pe care să le urmărim cu insistentă ca să le atingem şi în general s-avem încredere că putem face lucruri măreţe. Vibraţia zilei este 4 şi o să fim aproape cu sufletul, de ai noştri. Acum să vedem ce se întâmplă în fiecare zodie.

CAPRICORN

O să vă ia prin surprindere sosirea cuiva care nu era pe lista de invitaţi dar o să se integreze în peisaj. O să vă daţi peste cap să ajungeţi în cât mai multe locuri până la noapte, să lichidaţi toate obligaţiile şi să vă tihnească petrecerea dintre ani.

VĂRSĂTOR

Poate faceţi rapid o revizie a maşinii, ca să n-aveţi neplăceri la drum, schimbaţi cauciucuri, luaţi rovignete, benzină. Anturajul vă cheamă peste tot zilele-astea, să faceţi cumpărături împreună şi să fixaţi programul acestei nopţi, şi a celorlalte zile libere.

PEŞTI

Se poate întâmpla ceva care să vă smulgă de la petrecerea la care-o să vă duceţi, ca să aterizaţi şi-n altă parte unde sunteţi doriţi. O să fiţi în centrul atenţiei, şi poate veţi lega noi prietenii, ori vreun parteneriat de afaceri, încropiţi şi o sponsorizare pentru proiectele de anul viitor.

BERBEC

O să vă stoarcă lacrimi de fericire prezența cuiva şi poate vă luaţi un angajament - să vă vedeţi mai des, să reluaţi o relaţie. Aţi putea pleca la drum şi să mai faceţi şi o cumpărătură din mers, lejer, fără să vă stresaţi, c-o să le rezolvaţi pe toate şi o să vă mai rămână timp şi pentru voi.

TAUR

Poate fi o noapte a surprizelor plăcute pentru voi şi să cunoaşteţi nişte oameni care vor juca un rol important în viaţa voastră, pe mai multe planuri. Fiţi pe recepţie că Venus va sponsorizează din punct de vedere sentimental şi poate-ntâlniți pe cineva la noapte, la party şi să începeţi o relaţie.

GEMENI

O să primiţi un semn de viaţă de la cineva cu care chiar speraţi să petreceţi revelionul şi-o să-l consideraţi un mare cadou. O să tot primiţi invitaţii până-n ultima clipă de la diverse persoane şi o să gestionaţi frumos timpul, să treceţi pe la toţi cei care sunt pe lungimea voastră de undă.

RAC

O s-aveţi spor la treabă, dacă sunteţi pe picior de plecare şi lucrurile or să se lege frumos, c-o să vă mai şi ajute cineva dintre ai voştri. Poate apărea din senin un câştig bănesc, şi o să fiţi şi voi mâna largă acum, pe ultima sută de metri, c-o să vreţi să le luaţi de toate alor voştri.

LEU

Se poate să cheltuiţi peste limita propusă dar n-o să vă abţineţi de la nimic, pentru ca bucuria alor voştri e în prim-plan. Se poate să luaţi şi nişte cadouri şi ceva de-mbrăcat, dacă nu sunteţi mulţumiţi cu ţinuta pe care-o aveţi şi o să vă bucuraţi de ultimele achiziţii.

FECIOARĂ

O să vă facă plăcere să organizaţi la voi acasă, frumos, cu tot dichisul, masa festivă, asta în cazul în care n-aveţi chef de ieşit pe undeva. Se pare că n-o să rezistaţi să nu treceţi şi pe la nişte rude, măcar spre dimineaţă, dacă sunteţi invitaţi în altă parte, într-un club, la un restaurant.

BALANŢĂ

Se poate să primiţi un cadou care să nu vă lase deloc indiferenţi şi să aflaţi cât de mult vă iubeşte cineva. Vine cineva diseară şi or să vă invadeze toate emoţiile, c-aţi vrea să iasă totul frumos, s-o impresionaţi în mod plăcut pe acea persoană, c-aţi vrea-o în viaţa voastră.

SCORPION

Se poate să daţi dovadă de un plus de generozitate şi să-l invitaţi şi pe acel cineva care se simte singur, abandonat de semeni. Pentru voi poate fi noaptea cea mare în care o să primiţi o cerere în căsătorie, faceţi anunţul, iar unii dintre voi poate aflaţi c-o să deveniţi părinţi.

SĂGETĂTOR

Cineva care nu v-a putut uita va căuta şi vrea să vă-ntâlniţi măcar mâine, dacă la noapte aveţi alt program. O stare de efervescență la voi, veştile bune curg, invitaţiile la fel, totul e să ştiţi sigur unde şi cu cine veţi petrece noaptea dintre ani, să vă meargă la suflet.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer