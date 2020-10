Horoscop 9 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Taurii încep o nouă relație

Horoscop 9 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. O zi cu rezolvări. O să ne confruntăm cu situaţii complicate, dar avem tot ce ne trebuie ca să reuşim tot ce ne-am propus.

Vibraţia zilei este 9 şi o să facem cele mai potrivite alegeri.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 BALANŢĂ

O să interacţionaţi cu nişte oameni ca să puneţi pe roate o afacere, c-aţi simţit un potenţial financiar pe care nu e cazul să-l treceţi cu vederea. Se poate s-aveţi o discuție-ntre patru ochi cu partenerul de cuplu ca să vă puneţi de acord în privinţa unor îndatoriri.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 SCORPION

Se poate să revizuiţi un contract şi să mai cereţi câte ceva, poate şi bani, ca să nu vă simţiţi exploataţi, c-oți fi muncit destul. E posibil să aveţi nişte neînţelegeri cu fiinţa iubită, dar pe care le puteţi stinge uşor, cu o plimbare, o excursie pe undeva.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 SĂGETĂTOR

O să luaţi nişte decizii legate de casă şi o să vă-mpărțiți în mod egal responsabilităţile încât să nu se poată văita nimeni că munceşte prea mult. Relaţia sentimentală traversează o perioadă mai agitată, dar se pot calma spiritele şi să vă armionizați în cele din urmă.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 CAPRICORN

Poate-ar fi bine să vă luaţi un respiro şi să plecaţi o zi, două pe undeva ca să scăpaţi de oboseală, să vă bucuraţi de un peisaj frumos, de o companie agreabilă. Poate-o să cheltuiţi nişte bani cu reparaţia maşinii, cu transportul, c-o s-aveţi de făcut drumuri şi trebuie văzut cu ce.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 VĂRSĂTOR

Se poate să primiţi o invitaţie la cafea, sau într-o excursie, chiar, şi să faceţi şi monetarul să vedeţi de câţi bani dispuneţi, ca să vă relaxaţi. Sfera sentimentală e animată frumos şi o să răspundeţi şi voi cu căldură, dacă vă invită cineva la un tete-a-tete.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 PEŞTI

O să vă ocupaţi de casă, sunt multe de făcut în gospodărie în perioada asta, poate pregătiţi conservele de toamnă şi or să vă mai ajute şi cei din familie. Poate vindeţi nişte lucruri care-or să v-aducă bani şi o să vă schimbaţi poate maşina, dacă nu se mai poate repara.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 BERBEC

Poate-ncepeți curăţenia generală, pentru că vă pregătiţi de un eveniment de familie, fie el şi în cadru restrâns, ca să vă bucuraţi de o reuşită, o nuntă, un botez. O să vă gândiţi până luni la o ofertă de afaceri, vă informaţi la cunoscuţi, să vedeţi dacă e ceva serios.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 TAUR

Sunt lucruri de care-aţi făcut abstracţie şi-acum trebuie să le rezolvaţi, ca să nu vă taxeze cineva, să nu luaţi amendă, sau să nu dezamăgiţi vreun prieten. Poate ieşiţi la o întâlnire în doi, e momentul să faceţi cunoştinţă cu cineva care vă poate fi companion de viaţă.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 GEMENI

Vă organizaţi în aşa fel încât să se poată munci de-acasă de la voi, să se poată face şi şcoală online, ca să fie toată lumea mulţumită. Se poate să luaţi nişte bani şi s-aveţi de cheltuială zilele-astea să vă plimbaţi, să-i scoateţi pe copii în parc.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 RAC

Se poate să vă convoace cineva la o confruntare faţă-n faţă, fie pe teme profesionale, fie ca să faceţi lumină într-o chestiune de relaţie amicală, sau sentimentală. Poate strângeţi probe, dovezi ca să vă prezentaţi la un proces şi trebuie răbdare şi perseverenţă c-o să dureze.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 LEU

E nevoie de o mobilizare serioasă ca să vă urniţi din loc şi s-o porniţi la drum că sunt nişte lucruri care vă ţin pe loc şi or să v-ajute cei din jur să faceţi mişcare, totuşi. Se poate să vină cineva de la drum lung şi să vă faceţi un program de vizite şi plimbări- dacă n-o să plecaţi chiar voi undeva.

HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2020 FECIOARĂ

O să faceţi demersuri ca să vă luaţi banii şi să primiţi şi aprobări, că se pare că nişte lucruri stau de ceva timp pe loc – şi e în detrimentul vostru. Aveţi de-nvăţat, de redactat materiale, susţineţi poate vreo probă eliminatorie, un test, sau un interviu.