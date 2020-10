Horoscop 7 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Gemenii au parte de câștiguri importante

Horoscop 7 octombrie 2020, prezentat de Neti Sandu. Apar situaţii neaşteptate, dar o să ne descurcăm, c-avem prezența de spirit şi mai sunt şi oameni - de bine - care-or să ne sară-n ajutor la o adică.

Vibraţia zilei este 7 şi o s-avem fler în afaceri şi în tot ce întreprindem.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 BALANŢĂ

Sunt chestiuni care-au erodat „relaţia” de cuplu şi acum e momentul să daţi refresh relaţiei. Se poate să vă asociaţi cu cineva şi să daţi drumul unei afaceri care se va dovedi bănoasă, şi o să vă organizaţi, în timp, aşa – şi va fi o alegere bună.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 SCORPION

O să vă treziţi cu o ofertă de afaceri şi intuiţia o să vă spună să acceptaţi c-o să se deruleze totul frumos. E posibil să apară cineva în viaţa voastră sentimentală şi să se schimbe totul într-o clipă, aşa de seduşi o să fiţi, de n-o să ştiţi ce vi se-ntâmplă.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 SĂGETĂTOR

Poate-i cereţi şefului nişte înlesniri, pentru că aţi dat tot timpul de la voi şi e cazul să mai dea şi el ceva în plus. Revine cineva după o lungă absență şi dacă tot v-a lăsat timp de reflecţie, o să-i daţi răspunsul – rămâneţi împreună, sau nu.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 CAPRICORN

Poate v-apucaţi de zugrăvit, reparaţii pe-acasă, ori maşina are nevoie de o vizită la servis, că tuşeşte. Or să vină ceva bani de la serviciu şi o să vă bucuraţi c-o să vă cumpăraţi diverse lucruri care nu-ncăpeau pe lista de obligatorii – acum însă e undă verde.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 VĂRSĂTOR

O să vă luaţi bilete de tren, avion, ca să plecaţi în scop de afaceri şi să faceţi ca lucrurile să meargă bine, să câştigaţi bani. O să puteţi semna acte, poate vi se recunosc nişte merite şi o să luaţi bani, sau or să vă răsfeţe patronii cu nişte privilegii.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 PEŞTI

Poate v-aţi făcut o rezervare pentru o zi, doua la munte, ca să vă delectaţi după o perioadă de stres. Poate-abia acum v-aţi decis la ce cursuri să vă duceţi, o fi şi vreun profesor renumit pe care să nu-l rataţi şi o să începeţi o aventură intelectuală.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 BERBEC

E bine să vă interesaţi la bancă, să vedeţi cum staţi cu ratele, dacă le mai puteţi amâna, sau trebuie să lichidaţi toate restantele. O să vă cereţi drepturile, poate apelaţi şi la o Instanţă judecătorească şi o să vă faceţi planuri pentru mai departe, să vă luaţi casă, maşina.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 TAUR

Sufleteşte ar avea de unde să vă fie mai bine şi să apară cineva, eventual, dacă n-aveţi pe nimeni şi să fie cu fluturaşi la stomac. Se observă nişte bani şi o să vă mai plătiţi din datorii – că trebuie, şi o să fiţi şi voi mai degajaţi, o să mai puteţi ieşi în week-end pe undeva.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 GEMENI

O să aveţi de luat bani din mai multe surse şi să vă relaxaţi, o vreme, în sfera financiară, s-aveţi un oarecare confort. E un suflu de prospeţime la voi, sunt noutăţi care să întreţină bunădispoziţie şi să vă gândiţi şi la noi afaceri, şi la viaţa personală.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 RAC

O să luaţi o decizie de comun acord cu familia şi să vedeţi dacă e cazul să schimbaţi maşina. Poate vă faceţi curaj să va-nscrieti la un concurs ca să ocupaţi o funcţie de conducere, să luaţi mai mulţi bani, şi să aveţi mai multă prestanţă.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 LEU

O să luaţi bani din particular, poate colaboraţi cu mai multe persoane, şi o să vă bucuraţi de succes. Se poate să investiţi nişte bani în reamenajarea locuinţei şi să pregătiţi loc de joacă, de studiu, poate veţi lucra de-acasă şi se poate să construiţi şi un atelier, o cameră s-o

transformaţi în birou.

HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2020 FECIOARĂ

O să deveniţi şi mai activi în reţelele de socializare şi o să luaţi parte la cursuri, dar poate ţineţi şi voi vreo conferinţă, speech, aveţi ceva de spus. O să îmbinaţi mersul la cursuri cu varianta online şi o să fiţi ocupaţi cu studiul, îi ajutaţi şi pe copii, şi va trebui să reactualizaţi şi nişte acte.