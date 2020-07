Horoscop 6 iulie 2020, prezentat de Neti Sandu. Fecioarele își vor găsi sufletul pereche

Horoscop 6 iulie 2020, prezentat de Neti Sandu. Revizuiri azi. O să trecem în revistă lucrurile pe care trebuie să le reparăm, să le ducem la bun sfârșit, ca să ne putem apuca de altele noi.

Vibrația zilei este 6 și o să facem tot posibilul să păstrăm armonia în jurul nostru.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 RAC



Poate vi se comunică ce aveți de făcut, în plus, la serviciu și poate vi se spune și câți bani o să luați în plus. O să vă bucurați de o rezolvare și poate fi vorba despre o casă, pe care o veți cumpăra, fie și cu bani de la bancă, dacă altfel n-o să se poată.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 LEU



Se poate să vă pregătiți de o plecare și să lăsați lucrurile în ordine, să nu vi se poată reproșa nimic. Șefii vor să preluați inițiativa și să vă ocupați serios de o muncă de echipă, să coordonați activitățile, ca să iasă un produs de cea mai bună calitate.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 FECIOARĂ



O să vă puteți apropia și mai mult de persoană care vă stârnește interesul pentru o relație și o să știți dacă e omul potrivit pentru voi. Poate vă gândiți să faceți un împrumut la banca, să vă puteți susține o afacere. Or fi fonduri europene pe care vreți să le accesați, ca să aveți din ce câștiga și voi bani.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 BALANȚĂ



E bine să fiți și mai dedicați în relația cu partenerul, ca să aplanați, din start, orice conflict și să decurgă totul lin, fără probleme. O să perfectați un contract și o să duceți mai multe acte până să se definitiveze totul, după care o să vă apucați de treabă și o să faceți impresie bună la serviciu.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 SCORPION



Poate ați făcut rezervare pe undeva prin țară sau prin lume, ca să plecați pentru câteva zile în vacanță cu ai voștri. Sunt chestiuni de familie pe care va trebui să le soluționați, ca să puteți vinde o casă, ori să o renovați, să vă mutați în ea. Poate se va face o donație.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 SĂGETĂTOR



O să primiți acei bani pe care trebuia să-i luați mai demult și o să vă cumpărați ce aveți nevoie pentru casă. Relația cu anturajul feminin capătă un plus de nuanță, comunicarea va fi mult mai bună și o să vă bucurați de redividus, pentru că v-a lipsit persoana respectivă.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 CAPRICORN



Poate veți deveni părinți sau vin nepoții în vizită, în vacanța de vara și reamenajați interiorul. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de familie. Poate plănuiți o nuntă, pregătiți o cameră a copiilor.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 VĂRSĂTOR



Se poate să dați niște bani pe reparația mașinii și o să vedeți la final dacă nu cumva o să trebuiască s-o schimbați. E o reușită în plan profesional, vin și bani mai mulți și o să aveți și alte proiecte cu care o să ieșiți la rampă după concediu, din toamnă, eventual.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 PEȘTI



O să vă luați și voi porția de fericire, dar lucrurile se repară încetul cu încetul. E nevoie de un strop de înțelepciune. Sunt niște taxe, facturi de achitat, or fi și niște rate, dar poate le mai amânați dacă tot vi se permite și o să luați tot ce vă trebuie pentru casă, gospodărie.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 BERBEC



O să dați drumul unui proiect care așteaptă de la începutul anului să prindă viață și o să vină și succesul. O să aveți de rezolvat niște treburi pe acasă și o să luați materiale, ca să reparați, să construiți ceva și o să înlocuiți aparatura care s-a învechit, s-a deteriorat.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 TAUR



Poate vă dați întâlnire cu rudele apropiate, că aveți de rezolvat niște probleme de familie și poate luați și niște decizii. Poate aveți de reactualizat niște acte, permis, pașaport, legitimație, card, act de identitate și multe altele despre care probabil, nici nu știți că au expirat, așa că verificați-le.

HOROSCOP 6 IULIE 2020 GEMENI



Se poate să semnați un contract de colaborare și dacă o să meargă treaba bine o să-l puteți prelungi la un moment dat. O să vă puteți primi banii pe care-i așteptați, dar va trebui să mai completați niște formalități, să insistați, ca să fiți siguri că până la sfârșitul lunii o să-i luați pe toți.