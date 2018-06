Horoscop 4 iunie 2018. Zodia care va primi o sumă de bani

iStock

Horoscop 4 iunie 2018. O să ne bucurăm de ce-am realizat cu forţele proprii, vom aprecia şi ajutorul primit de la ceilalţi şi ne vom aduna puterile să câştigăm şi alte bătălii în care credeam.

Horoscop 4 iunie 2018. Vibraţia zilei este 4 şi o să ne protejăm familia, să nu i se întâmple nimic rău.

GEMENI: Voi păreţi a fi într-o schimbare de look şi în mod sigur veţi alege o vestimentaţie modernă, o tunsoare la fel şi o să fiţi fresh. O energie debordantă, ca-n fiecare an pe vremea asta şi o să faceţi tot ce v-aţi propus de mai multă vreme şi nu s-a putut, n-aţi avut condiţii, starea de sănătate n-o fi fost bună.

RAC: Voi se poate să vă puneţi la adăpost banii, într-un depozit bancar, şi să uitaţi de ei o bună bucată de vreme. Se poate să mai luaţi câte ceva, din banii strânşi, atât pentru casa cât şi pentru garderoba voastră, că oricum se zice că sunteţi cei mai eleganţi ai zodiacului şi treceţi la fapte.

LEU: Cineva care nu v-a uitat vă căută şi vrea să nu vă pierdeţi speranţa c-o să fiţi iarăşi împreună, dacă şi voi vă mai doriţi acest lucru. Întrevedere cu nişte oameni care vor să puneţi pe roate o afacere şi să vă convingă să şi semnaţi un contract cu ei, să nu vă piardă.

FECIOARĂ: Se poate să-aveti de luat o decizie referitoare la viaţa de familie şi o să-i întrebaţi pe cei din familia lărgită ce părere au, să nu faceţi nimic de capul vostru. E posibil să luaţi nişte bani fie de la serviciu, fie din particular, dac-aveti vreo colaborare sau câştigaţi mai mult luna asta, partenerul de cuplu.

BALANŢĂ: Se poate să vă implicaţi într-un proiect de timp liber şi să vă asiguraţi c-aveţi susţinere din partea unor oameni care n-or să vă lase la greu. Se poate să primiţi o confirmare din partea unei comisii că aţi luat un examen, vi s-a aprobat un transfer, dintr-un departament într-altul, sau unul bancar, un virament.

SCORPION: O să treacă diseară cineva pe la voi să v-ajute cu ce l-aţi rugat pe-acest om şi o să vă rămână timp şi pentru voi, de relaş. Vă pot intra banii pentru care-aţi făcut numeroase intervenţii şi o să luaţi acele lucruri de care-aveti mare nevoie şi pe care le omiteţi de fiecare dată, pentru că nu v-ajungeau banii.

SĂGETĂTOR: E cineva care-şi face simţită prezenţa şi o să v-atingă la coarda sensibilă şi poate formaţi un cuplu până la toamnă. O să discutaţi deschis cu şefii, le cereţi tot ce v-aţi propus pe la începutul anului şi vă ţineţi de capul lor, până se achita de tot ce vă trebuie.

CAPRICORN: O sumă oricât de mică de bani ar avea parcă de unde să vă intre-n cont şi să aveţi şi de cheltuieli suplimentare. Intraţi la cheltuiala, poate vă luaţi o maşină, ori sunteţi constrânşi să vă luaţi o casă mai mare, ca să aveţi spaţiu, dacă vă căsătoriţi, veţi avea copii.

VĂRSĂTOR: Se poate să primiţi un cadou, o invitaţie la masă, la un spectacol, e cineva care va face curte şi nu pare să vă derajeze, ba dimpotrivă. O veste bună, poate va face o vizită cineva care vrea să vă faceţi un program de weekend, dacă nu cumva e vorba despre vacanţă.

PEŞTI: În dragoste o nouă apariţie pentru cei singuri şi o să aveţi prilejul să-ntâlniţi pe cineva cu care să fiţi compatibili. Vă chivernisiţi în aşa fel banii încât să v-ajungă pentru cheltuielile zilnice şi ca să vă luaţi lucruri noi prin casă, iar unii dintre voi poate daţi avansul pentru o locuinţă.

BERBEC: O problemă de suflet vă dă de gândit şi poate vă hotărâţi să spuneţi lucrurilor pe nume, să lăsaţi doar sentimentele să vorbească. Se observă rezultate favorabile de la şcoală, poate copiii voştri au vreun succes, pleacă în excursie, în ţară, în străinătate şi o să fie o bucurie în familie.

TAUR: O să vă iasă-n cale cineva care să fie devotat, să vă iubească şi să şi credeţi, să simţiţi acest lucru încât să vă căsătoriţi până la sfârşitul anului. E posibil să intraţi în afaceri, sau să vă mai luaţi încă un proiect care să vă sporească veniturile din cont şi să aveţi de lucru, în mod constant, aşa cum v-aţi obişnuit.

