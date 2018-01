Horoscop 30 ianuarie 2018: Zodia care va trebui să ia o decizie importantă

Se observă schimbări care ne pot pune în stare de alertă, dar ne pot și salva din niște situații în care ne complaceam pentru că n-aveam curajul să facem ceva ca să scăpăm.

Vibrația zilei este 3 și e bine să spunem ce ne deranjează ca să nu înghițim lucruri care nu ne convin.

VĂRSĂTOR: O problemă de sănătate trebuie rezolvată, vă duceți la medic, la analize, sau vă-ntoarceți după ce-ați urmat un tratament, să se vadă dacă v-ați vindecat. Puteți începe un nou proiect care să v-aducă un plus de recunoaștere în cadrul breslei voastre și o să câștigați mai mulți bani de-acum înainte.

PEȘTI: Pot fi niște schimbări la serviciu și o să faceți cumva să fie și în avantajul vostru, nu numai al șefilor. Se poate să vă dați întâlnire cu ființă iubita ca să despicați firu-n patru, să faceți că relația să avanseze spre familie, ca să vă bucurați de stabilitate.

BERBEC: Vă puteți găși ceva de lucru în particular și să vă descurcați destul de bine, să nu vă afecteze viața de familie. Poate plecați pe undeva, în afara orașului cu treabă și o să vă prindă bine o schimbare de peisaj, de mediu și o să vă mai spălați gândurile, să veniți cu idei noi.

TAUR: Se va găsi o postură de care să fiți încântați, la slujbă, la școală, numai să fiți și voi dispuși să începeți ceva de pionierat. Încep să se-adune micile câștiguri, poate fi unul mare, care-o să vină imediat și o să vă descurcați cu toate cheltuielile din perioada asta, rate, facturi, impozite.

GEMENI: Poate vi se cere să luați o decizie referitoare la viața în doi, dar se pare că nu sunteți pregătiți - vedeți când vă hotărâți. Poate dați pe la bancă să vedeți ce bani mai aveți, cum să mai faceți rost de alții, să cereți un credit, o suplimentare, sau să cereți un salariu, două, în avans.

RAC: O persoană nou apărută în anturaj găsește niște puncte comune cu voi și se vede într-o relație, numai că trebuie să vă vedeți și voi. Noutăți, provocări, schimbări pe mai multe planuri și o să aveți prezența de spirit să gestionați cum se cuvine situațiile prin care n-ați mai trecut, să vă meargă bine.

LEU: O să puteți semna un contract care să vă redea niște libertăți pentru care v-ați luptat, probabil și în instanță. O să interacționați cu niște oameni care vor să semnați un contract, dar e de văzut în perspectiva cum arată lucrurile, ca să faceți alegeri inspirate.

FECIOARĂ: Se poate să alocați niște bani în plus educației copiilor, poate-i trimiteți la niște cursuri speciale, într-o tabăra în vacanță care urmează, sau la varĂ. Se pare c-o să mai cheltuiți niște bani cu casa, a voastră, a părinților, are legătură cu familia - poate vă mutați într-o locuința mai mare.

BALANȚĂ: Poate aveți de gând să vă mutați, să extindeți spațiul locuibil, o să mai investiți niște bani în casă. O să deveniți mult mai creativi, poate puneți în practică o idee, o să scoateți bani din produsele la care lucrați în timpul liber, și-o să fie o oarecare relaxare în plan financiar.

SCORPION: Se poate să dați un examen, un interviu, să treceți în etapă superioară la școală, sau în carieră și o să fie un succes. Poate comandați niște piese de mobilier, sau aparatură electrocasnică, și o să sporiți gradul de confort de-acasă, or să se bucure și ai voștri, că poate asta v-au cerut mai de mult.

SĂGETĂTOR: Un proiect la care vă gândiți de mult se poate realiza, și cu ajutorul altora și vă puteți asigura un câștig constant. O să interacționați mult mai bine cu colegii, prietenii, o să ieșiți mai des pe la evenimentele mondene și o să vă faceți atât prieteni, cât și relațîi.

CAPRICORN: Se pot aduna bani din mai multe surse și o să vă cumpărați ce-aveți nevoie pentru casă ori îi păstrați pentru concediu. Se pare c-o să vă lăsăți ofertati de un partener de afaceri care se bazează pe profesionalilsmul vostru pentru că știți că e serioasă persoană, și-o să vă primiți banii, la timp.