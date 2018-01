Horoscop 29 ianuarie 2018: Zodia care își va spori veniturile

E bine să fim pe recepție c-apar oportunități de afirmare la slujbă, la școală, să ne construim o casă, să întemeiem o familie, să facem și lucruri noi la care nu ne-am fi așteptat.

Vibrația zilei este 11, număr maestru, și o să dăm dovadă de un plus de înțelepciune în tot ce facem.

VĂRSĂTOR: O s-aveți în preajma voastră pe câte cineva care să vă susțină nu numai moral, ci și cu diverse lucruri care va lipsesc, că aerul! O să va faceți planuri cu bătaie lungă, c-aveți multe idei de proiecte dar așteptați să apară oamenii și contextul de care-aveți nevoie să ieșiți pe piață cu ceva special

PEȘTI: O să vă simțiți protejați, înțeleși de către ființa iubita și treptat o să apară și armonia în relație și să se și mențină. Se poate să vă gășiți ceva de lucru în particular și să vă puneți toate calitățile la bătaie, să faceți impresie bună ca să mai fiți selectați și în continuare pentru alte colaborări.

BERBEC: Se pare c-o să primiți o invitație la un eveniment monden și e ceva la care vreți să vă duceți c-o avea legătură cu succesul în carieră. O să puteți semna acte și să faceți față unor examene, e o perioadă favorabilă studiului, și să obțineți un statut clar la serviciu, în particular, acolo unde mai munciți.

TAUR: Puteți întâlni pe cineva cu care să faceți casă bună, c-o să fie pe tiparul vostru - marele benefic, Jupiter e cu voi până în noiembrie. Din banii strânși poate faceți o achiziție pe bani mulți, poate fi o locuință, ori de o mașină nouă ați avea nevoie și dacă nu v-ajung banii poate mai faceți un credit.

GEMENI: O să traversați o perioadă mai agitată din punct de vedere sentimental, dar lucrurile se vor așeza dac-aveți răbdare, altminteri or s-apară complicații. Or să vă fie apreciate ideile, o să vă bucurați de o mai mare trecere la șefi și o să primiți sprijin, poate veți fi puși într-o postură și mai avantajoasă.

RAC: O să puteți trece peste o ceartă, o ruptură din relația de cuplu și dacă o să spuneți lucrurilor pe nume o să vă puteți împăca. O serie de lucruri se rezolvă, altele mai au de așteptat, totuși o să gestionați cu răbdare și diplomație, atât situațiile de la slujba, cât și pe cele din familie, c-ați mai trecut, poate prin așa ceva.

LEU: Vă parvin de undeva niște bani și-o s-aveți de cheltuială, o să vă puteți mișca, și în week-end, să mai ieșiți prin împrejurimi. O relansare la voi. Cineva are încredere în voi, în potențialul vostru, o să investească și bani și primiți un job, o funcție, un salariu mai mare.

FECIOARĂ: Noutăți în sferă sentimentală, e un suflu de prospețime, apar fluturași la stomac, sau poate devine și mai limpede faptul c-o să vă căsătoriți. Se poate să angajați niște meseriași, o firma care să vă pună casă la punct, să vă puteți ocupă și de voi, poate trebuie să vă duceți la doctor, sau să-i duceți pe copii, pe părinți la analize medicale.

BALANȚĂ: Se poate să cumpărați ceva scump pentru casă și o să le faceți o bucurie alor voștri c-au tot insistat să faceți anumite achiziții. Poate luați o sumă mai mare de bani, poate fi un rest de anul trecut, ori poate lucrați în paralel cu serviciul, aveți o colaborare și veniturile se dublează.

SCORPION: Se poate să vi se dea ceva nou de făcut la serviciu și să fie șansă voastră de a mai lua niște bani în mod constant. Se poate să vă treziți cu o surpriză plăcută, vă invită cineva în oraș, sau zice să vă vedeți la sfârșitul săptămânii acolo unde locuiește această persoană, poate în străinătate.

SĂGETĂTOR: O să ieșiți diseară pe undeva, poate luați masă în oraș c-aveți de discutat și ceva probleme de afaceri, sau e un tete a tete, cu emoții. O să legalizați o situație legată de bani, vindeți, cumpărați ceva, sau banca va acordă fie un credit, fie o amânare a unor rate, dac-aveți nevoie de o păsuire.

CAPRICORN: O să vă bucurați de prezența unor persoane cu care aveți ce discuta, poate desfășurați și activități comune și o să fie un schimb avantajos. Noi provocări - vine cineva cu o oferta de muncă și se poate să fiți interesați, e ceva care va asigura bani pe o durata mai mare de timp și asta înseamnă că e serioasă treaba.