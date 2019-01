Horoscop 24 ianuarie 2019. Zodia care are șanse să înceapă o afacere profitabilă

iStock

Horoscop 24 ianuarie 2019, prezentat de Neti Sandu. Apar oameni, situații, care ne pot deturna de la traseul nostru profesional, ori poate personal, dar va fi tot răul spre bine.

Vibrația zilei este 6 și o să avem inspirație, o să știm ce e cel mai bine pentru noi.

VĂRSĂTOR

Poate vă pregătiți de o plecare și o să-i luați și pe prieteni cu voi, vă mai întâlniți și la fața locului cu alții și o să fie distracție. La voi apar noutăți de mai multe feluri și o să-ncepeti proiecte noi care să vă reprezinte să va asigurați succesul în carieră.

PEȘTI

Se observă cheltuieli, poate chiar în baza banilor pe care știți c-o să-i luați, c-o să vindeți ceva sau or fi niște restante. Se vor ivi niște ocazii să dați concurs că să ocupați o funcție, să căpătați un titlu și o să fie un salt în carieră - timp aveți până la sfârșitul anului.

BERBEC

Poate vă alăturați unui grup cu care să desfășurați activități care să vă pună în valoare și să candidați și voi la un titlu. Voi sunteți puși pe fapte mari și o să îndrăzniți mai mult decât pană acum, să va lansați în proiecte care să vă aducă bani, dar din care să se vadă și cât de talentați sunteți.

TAUR

Se poate să fiți puși într-o postură care să vă scoată în relief niște calități care să v-aducă glorie și bani. Se-adună banii în cont și o să aveți de cheltuială, să plecați într-o stațiune turistică, într-un city break romantic, să rescrieti o poveste de dragoste.

GEMENI

Poate vine cineva în vizită și mai schimbați impresii, vă faceți planuri cu bătaie lungă sau să plecați în week-end pe undeva. Poate primiți cadou o plecare la munte, într-o altă țară poate, e cineva care vrea să vă cucerească și poate chiar o să reușească.

RAC

Se observă o atmosferă mai armonioasă acasă și o să mai chemați și niște prieteni pe la voi, să aflați noutăți și să va faceți planuri de plimbare în week-end. Se poate să prindeți un moment bun pentru o investiție și să folosiți cu cap banii, să va luați o mașină sau să-ncepeti o afacere, dacă nu cumva e vorba despre o casă.

LEU

Sfera sentimentală e cu potențial de relație și dacă vă doriți copii se poate să apară o veste îmbucurătoare. E cineva care vrea să vă coopteze într-o afacere care vi s-ar potrivi și o să cântăriți bine situația înainte de a va spune părerea, că poate mai aveți alte angajamente.

FECIOARA

La serviciu pare să fie ceva mai mult de lucru și-ar trebui să vă și placă, ba chiar se-anunță și bani mai mulți. O să mai cheltuiți fără regrete niște bani, să va luați ceva care să sporească confortul vizual acasă și se pare că n-o s-aveți regrete că ați cheltuit banii.

BALANȚA

Vi se face o ofertă de colaborare și o să fie ceva stimulativ și care poate deveni și job permanent dacă treaba o să meargă bine. Se pare c-o s-aveți niște reușite atât la serviciu, cât și la școală, și în general la activitățile pe care le desfășurați în varianta de grup - susținerea echipei e cheia succesului.

SCORPION

Pot apărea niște nemulțumiri legate de muncă, șefi, dar pe care le puteți rezolva din mers, și să ajungeți la un consens cu cei din conducere. Va puteți găsi altă locuința care să corespundă cerințelor voastre și să aveți și banii necesari, chit că-i veți lua de la bancă, o fi un credit ipotecar.

SĂGETĂTOR

O să vă descurcați admirabil la școală, la interviuri, la preocupările din sfera intelectuală și o să puteți definitivă niște acte. O să va bucurați de un plus de atenție și de mici recompense din partea celor din jur și o să fie o perioada în care o să vă încărcați frumos bateriile, o să va priască.

CAPRICORN

Se poate să vă ocupați de niște reparații pe-acasă, ori poate mașina e de dus la service și o să fie cu cheltuiala, că nu se poate fără. Vă puteți aștepta la un plus salarial, ceva compensatoriu și să fie o relaxare în plan financiar, după cheltuieli masive și autorestricții, ca să vă-ncadrați în buget.

