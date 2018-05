Horoscop 23 mai 2018. Zodia pe care o așteaptă cheltuieli neprevăzute

iStock

O să fim în formă, gata de noi provocări, şi dispuşi să dăm o mână de ajutor şi celor care au nevoie de sprijil nostru. Vibraţia zilei este 5 şi aventura e la ea acasă! S-o ocolim? Poate da, poate nu.

GEMENI

O să vă daţi întâlnire cu cineva de care depinde viaţa voastră amoroasă şi relaţia poate avansa spre una stabilă. O să vă bucuraţi de suport din partea unor oameni pe care i-aţi ajutat şi voi cândva şi o să vă fie mai uşor cu treaba şi restul timpului va rămâne pentru relaş.

RAC

Or să vă intre, se pare, ceva mai mulţi bani în cont şi o să îi cheltuiţi cu cap, c-aveţi un simţ înnăscut al banului. Voi se pare c-o să vă ocupaţi, că de obicei, de casă, dar de data asta o să vă acordaţi şi vouă un plus de atenţie, să vă recompuneţi un look fresh, actual, în tendinţe.

LEU

O să vă invite cineva să plecaţi două, trei zile în alt oraş, într-o excursie, în week-end, să vă duceţi la distracţie şi o să fiţi de acord. O s-aveţi o discuţie între patru ochi cu un şef, o autoritate de la care veţi obţine ce vă doriţi dacă o să veniţi cu argumente solide, şi cu o atitudine convingătoare.

FECIOARĂ

O să vă abţineţi probabil, de la nişte cheltuieli, în favoarea altora, care sunt pe lista de urgente, şi de care nu puteţi face abstracţie. Vouă vi se propune un job, o colaborare şi vă gândiţi dacă mai încape în programul unei zile şi o astfel de muncă şi care v-ar aduce, totuşi, nişte bani.

Citește și Horoscop 21 mai 2018. Zodia care va primi o mărire de salariu

BALANŢA

Vă ia prin surprindere cineva care visează la o relaţie, dar voi n-oţi fi bănuit nimic - acum însă trebuie să-i spuneţi ce credeţi, sau măcar să-i daţi de înţeles. Se poate să ajungeţi la un eveniment monden şi să daţi de nişte oameni cu care veţi putea colabora, la un moment dat şi păstraţi legătura, pentru că sunt valoroşi, oamenii.

SCORPION

Poate veţi avea ultimul cuvânt într-o relaţie în care celălalt voia să conducă şi, totuşi o s-ajungeţi la un consens. Poate va trebui să investiţi nişte bani în casă pentru că s-au deteriorat nişte aparate, ustensile, poate şi copiilor le-aţi promis aparatura nouă şi vreţi să vă ţineţi de cuvânt.

SĂGETĂTOR

Se poate că evenimentul festiv la care veţi ajunge să fie o adevărată rampa de re-lansare pentru voi pe scenă socială. Voi o să ţineţi garda sus, nu cedaţi presiunilor, la slujbă, în afacerile particulare, veţi munci în ritmul vostru, consecvenţi cu voi înşivă.

CAPRICORN

Vă pot intra ceva mai mulţi bani în următoarele două luni şi să vă permiteţi, cu ocazia asta cheltuieli mai mari, dac-o fi şi-o fi. Puteţi da drumul unei afaceri, poate chiar de mică anvergură, ca să testaţi piaţă şi să vă lansaţi la altă scară dacă vedeţi că lucrurile merg bine.

VĂRSĂTOR

Aţi tot neglijat nişte aspecte care ţin de sănătate şi dacă nici acum nu vă duceţi la doctor situaţia se poate complica. Voi aţi putea face un tur de forţă şi să lucraţi pe mai multe fronturi, să câştigaţi bani şi respectul celor din jur - e momentul marilor schimbări.

PEŞTI

Întâlnire între patru ochi cu cineva care s-ar potrivi felului vostru de a fi şi magnetismul va lucra în timp, aşa. Vă deplasaţi cu uşurinţă şi ca să rezolvaţi treburi de serviciu, poate chiar în alte oraşe, şi ca să vă-ntâlniţi cu prietenii, la o terasă, ori la plimbare, la un shopping.

BERBEC

Afacerile ar avea de unde să vă meargă mai bine şi să vă asiguraţi veniturile la care aţi tot visat - s-aveţi un nivel de trăi şi mai bun. E posibil să luaţi nişte bani şi să mai cumpăraţi câte ceva pentru casa, poate-o s-aveţi şi musafiri diseară, îi chemaţi voi, vin ei pe nepregătite, vă descurcaţi oricum!

TAUR

Poate aranjaţi o plecare în excursie, să vă-ntâlniţi cu rude, prieteni, să vă bucuraţi de ce-a mai făcut fiecare. Parcă staţi mai bine la capitolul comunicare şi o să puteţi semna şi acte, după ce-au stat multă vreme îngropate într-un dosar şi o să faceţi progrese vizibile pe mai multe planuri!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer