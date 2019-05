Horoscop 21 mai 2019, prezentat de Neti Sandu. Scorpionii primesc un cadou nesperat

Horoscop 21 mai 2019 prezentat de Neti Sandu. Apar acele lucruri pe care le-aşteptam cu sufletul la gură, dar mai vin şi altele care-or să ne lase fără grai. Să sperăm c-or să fie toate foarte bune.

Horoscop 21 mai 2019 prezentat de Neti Sandu. Vibraţia zilei este 3 şi o să spunem deschis, fără ocolişuri ce gândim cu-adevărat.

HOROSCOP 21 MAI 2019 TAUR

Poate va-ngrijiti mai mult de felul în care arătaţi, vă schimbaţi garderoba, coafura şi ce mai credeţi de cuviinţă ca să vă simţiţi şi mai bine. Noutăţi care să v-aducă un surplus financiar, să mai faceţi nişte schimbări prin locuinţa şi să puteţi călători, dacă asta era motivul pentru care stăteaţi mai mult acasă în week-end.



HOROSCOP 21 MAI 2019 GEMENI

Se poate să reluaţi o activitate care să v-aducă beneficii, poate o să şi călătoriţi şi veţi întâlni oameni cu care veţi păstra relaţia. Vă asociaţi cu nişte oameni tineri ca să lucraţi la un proiect care-o să v-aducă, pe lângă bani, şi respectul celor din branşa voastră.



HOROSCOP 21 MAI 2019 RAC

Apare o şansă de a lucra în afara ţării şi o să fie atrăgătoare suma de bani, sau e posibil să vă duceţi la studii în străinătate. Se observă succes la serviciu, în afaceri şi la recuperarea unor bani, încep să se vadă rezultatele unor eforturi pe termen lung - succesul e pe urmele voastre.



HOROSCOP 21 MAI 2019 LEU

Se poate să primiţi o invitaţie de plecat în week-end pe undeva şi o să alegeţi un mijloc de transport mai ieftin ca s-aveţi acolo de buzunar. O să aderaţi la un grup căruia-i împărtăşiţi ideile şi o să lucraţi împreună, o să faceţi progrese în cariera şi veţi intra într-o altă categorie socială.

HOROSCOP 21 MAI 2019 FECIOARĂ

O să vă faceţi remarcaţi prin ceva care vă defineşte, e amprenta personală şi se poate să primiţi vreun gen de recompensă financiară. Se pare c-o să faceţi tot ce trebuie ca să vă luaţi banii pe care vi-i tot promit unii şi alţii ca să vă puteţi mişca, să mai cumpăraţi şi ce e nevoie pentru casa.



HOROSCOP 21 MAI 2019 BALANŢĂ

Se pare c-o s-aveţi un motiv special să-i strângeţi în jurul vostru pe fraţi, surori, nepoţi, c-o fi un eveniment de familie în curând. O s-aveţi de dat un examen, poate vă prezentaţi la un interviu pentru un serviciu pe care vi-l doriţi şi or să vă iasă pasenţele, c-aveţi susţinere de sus.



HOROSCOP 21 MAI 2019 SCORPION

Se poate să primiţi ceva în dar şi să găsiţi şi voi o formă de răspuns la un asemenea gest de mare generozitate. Voi vă bucuraţi de o mai mare trecere la şefi şi o să îndrăzniţi să le cereţi nişte favoruri care vor fi tot în folosul activităţii de la slujbă, în primul rând.



HOROSCOP 21 MAI 2019 SĂGETĂTOR

E posibil să luaţi nişte bani şi să puneţi deoparte o sumă ca să-i faceţi o surpriză partenerului de cuplu, să plecaţi în week-end pe undeva. O ieşire la rampă cu ceva nou şi se poate s-aveţi lumea la picioare pentru că e anul vostru special şi lucrurile vă ies mai repede decât credeţi.

HOROSCOP 21 MAI 2019 CAPRICORN

Poate reuşiţi s-ajungeţi la medic, să vedeţi care e cauza unor dureri şi să respectaţi tot ce vi se spune că să vă vindecaţi. Se poate să munciţi în plus şi să primiţi şi bani, să vă bucuraţi şi de toată admiraţia colegilor, a şefilor şi să vi se încredinţeze proiecte şi mai valoroase.



HOROSCOP 21 MAI 2019 VĂRSĂTOR

O să mai faceţi o selecţie printre prietenii cu care vă petreceţi timpul liber, că poate n-or fi fost toţi sinceri cu voi şi parolişti, doar unii. Aveţi de rezolvat nişte probleme care ţin de locuinţă şi o să investiţi atât cât e nevoie ca să puneţi casa la punct, să nu le lipsească nimic alor voştri.



HOROSCOP 21 MAI 2019 PEŞTI

Poate aveţi de achitat nişte taxe imobiliare, faceţi formele de vânzare cumpărare şi o să locuiţi cu acte-n regulă. O să reuşiţi să strângeţi un capital din banii pe care-i recuperaţi - de la cei pe care i-aţi împrumutat de-a lungul timpului şi îi ţineţi pentru concediu.



HOROSCOP 21 MAI 2019 BERBEC

Poate va-nscrieti la nişte cursuri care să vă hrănească nevoia de nou, de a vă găsi un job şi mai bun, mai bine plătit. Se poate să daţi de un chilipir, o maşină mai ieftină, o vacanţă, vreun last minute, un city break exact în ţara de care sunteţi îndrăgostiţi şi o să fie superb.

