Horoscop 21 ianuarie 2018. Cei născuți în această zodie se pot îndrăgosti azi

Horoscop 21 ianuarie 2018, prezentat de Neti Sandu. O să putem regla nişte relaţii, să facem ca ele să funcţioneze, după o lungă perioadă de blocaje şi disensiuni, ceva se schimbă în bine şi o să trăim în bună înţelegere.

Vibraţia zilei este 3 şi o vorbă poate salva o căsnicie de la o separare.

VĂRSĂTOR

E cineva care vă dă târcoale mai demult şi-acum o să-şi facă, o să vedeţi, curaj să vă abordeze direct, fără ocolişuri. O să luaţi parte la diverse evenimente mondene, o să le treceţi în revistă, chiar dacă o să staţi câte o oră, două, o să vreţi să vă faceţi simţită prezenţa pe-acolo.

PEŞTI

O să primiţi ceva în dar, poate va invita cineva la un restaurant sau într-un du-te vino cu tren, maşină, avion, ca să vă-ntoarceţi până la noapte. O să vă ia prin surprindere vizita cuiva care vrea să trăiţi nişte momente speciale, poate are ceva important să vă spună, poate-a luat o decizie majoră.

BERBEC

Sunt nişte oameni cu care nu v-aţi mai văzut de multă vreme şi care vor să reînnodaţi relaţia, să reluaţi şi bunele obiceiuri, activităţi pe care le-aveaţi împreună. O invitaţie de onoare la o cununie religioasă, la un spectacol, o festivitate de premiere şi o să v-alegeţi cu un premiu, o recompensă, felicitări pentru tot ce-aţi realizat.

TAUR

Poate s-a hotărât cineva să vină, definitiv, la voi, se-ntoarce de pe unde-a fost plecat şi veţi forma o pereche, un cuplu. Poate sunteţi plecaţi şi cu treaba, nu numai la distracţie, în altă localitate, poate chiar în afara ţării, să fiţi martori la o căsătorie, sau la un botez, ori e ziua cuiva de naştere.

GEMENI

Cineva care dispăruse din peisajul vizual vă caută şi vrea să fiţi din nou împreună, dacă la voi n-a apărut altcineva. O să vă prindă bine o ieşire la plimbare, în vizită la cineva care v-aşteaptă cu tot dragul, poate vă aflaţi la începutul unei relaţii care promite să v-aducă împlinire sufletească.

RAC

Se poate să fie un schimb de priviri şi să va-ndragostiti până peste cap, o să fie o atracţie nemaipomenită şi o să fiţi în al noulea cer. Poate faceţi un consiliu de familie să urgentaţi o mutare în casă nouă, sau ca să cumpăraţi o maşină, ori ca să puneţi la punct toate detaliile cu privire la o nuntă, sau la un botez.

LEU

Se poate să fiţi în renegocieri pentru o relaţie care cam scârţâia şi n-o să vă lăsaţi până n-o s-o recuceriţi pe acea persoană. O să vă daţi întâlnire cu nişte prieteni cărora le-aţi rămas datori cu o trataţie, sau cu o plimbare, o ieşire la un spectacol şi o să fie o zi plină, o să vă placă.

FECIOARĂ

Poate sunteţi pe punctul de a vă căsători şi faceţi pregătiri, mobilizaţi nişte oameni ca să v-ajute, sau e o altă sărbătoare în familie. Vă trec nişte bani prin mână şi-o să-i puteţi lua unui prieten un cadou, sau poate le veţi fi de ajutor unor persoane mai în vârstă care au nevoie de câte ceva.

BALANŢA

O veste bună de la cineva care o să treacă pe la voi şi o să fie o schimbare în viaţa voastră, poate e o compatibilitate sufletească. Foarte posibile noutăţi în plan afectiv şi o să vă puteţi reface viaţa sentimentală, să deveniţi părinţi , să vă construiţi o casă, ori poate plecaţi în străinătate, pentru că acolo e marea iubire.

SCORPION

O să-l puteţi cuceri sau recuceri pe partenerul actual sau fost cu o cină romantică, o declaraţie de dragoste, o promisiune de viaţa frumoasă în doi. Păreţi nerăbdători să vă-ntâlniţi cu cineva drag şi poate contramandaţi o reuniune amicală din cursul dup-amiezei, să vă vedeţi cu acest posibil partener de cuplu.

SĂGETĂTOR

O s-o porniţi la drum şi să vă-ntoarceţi până la noapte, c-aveţi nevoie de mişcare şi de un anturaj pe gustul vostru. O să strângeţi relaţiile cu rudele apropiate şi o să vă vedeţi mai des pentru c-o s-aveţi câteva evenimente de familie la care o să luaţi cu toţii parte.

CAPRICORN

O să ieşiţi pe la mondenităţi, sunt evenimente în care o să vă implicaţi c-aveţi multe de spus şi de făcut. Se observă o cheltuială, poate vă duceţi la o nuntă, sau trebuie să daţi înapoi nişte bani pe care i-aţi împrumutat mai demult şi o să aveţi grijă să vă rămână şi pentru plăţile zilnice, de mâine încolo.