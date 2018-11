Horoscop 17 noiembrie 2018. O veste neașteptată îi va da iua peste cap acestui nativ

Să ne mai şi relaxăm ar fi bine, să ne dezmorţim c-am obosit de-atâta încordare şi să exersăm visarea, ca să ne-ntrenăm sufleteşte. Vibraţia zilei este 8 şi ne putem distra şi fără bani mulţi, ia să-ncercăm!

SCORPION

Poate daţi de cineva la o petrecere care vrea să vă coopteze într-un proiect de anvergură şi să vă surâdă ideea. O s-aveţi nişte motive de bucurie, chiar dacă se vor schimba, din mers, nişte aspecte care or să vă lase interzişi! Apare însă cineva care o să vă ridice moralul poate pentru că vă curtează!

SĂGETĂTOR

Apare cineva care e pe lungimea voastră de undă şi se pare c-o să faceţi casă bună împreună, vă puteţi şi căsători. Se pare c-o să vă schimbaţi programul de vizite şi de plimbări în funcţie de disponibilitatea anturajului, pentru că unii vin cu voi, în timp ce alţii or să se confrunte cu nişte probleme.

CAPRICORN

Se poate să acceptaţi invitaţia la un spectacol, mai ales dacă nu v-aţi mai dus cine ştie de când. Sunt ceva evenimente la care v-aţi putea duce şi o să vă-ntâlniţi cu foşti, cu actuali prieteni, o să fie distracţie, după o săptămână istovitoare.

VĂRSĂTOR

O să refaceţi grupul de prieteni cu care-aţi călătorit, oţi fi practicat şi nişte sporturi şi le căutaţi din nou prezența. Se pare că sunteţi activi pe scenă socială, luaţi parte la diverse acţiuni, unele dintre ele caritabile şi o să vă puteţi face un nume, dacă nu sunteţi, deja, cunoscuţi.

PEŞTI

O invitaţie la un concert, la un spectacol sau ca să vă plimbaţi, poate şi în alt oraş. O să vă entuziasmeze o veste, poate şi sosirea cuiva care înseamnă şansa voastră de a vă reface o căsnicie sau o relaţie sentimentală care se pierduse pe drum.

BERBEC

Aţi putea da o fugă la prieteni dintr-o staţiune turistică şi să respiraţi alt aer să vă revigoraţi. Se pare c-aţi găsit calea spre inima partenerului şi o să vă faceţi program de plimbări, mondenităţi, să staţi cât mai mult timp împreună, să nu va mai înstrăinaţi.

TAUR

O să daţi o petrecere ca să-i adunaţi pe toţi ai voştri, să consolidaţi relaţiile de familie, c-aveţi nevoie de căldură familială. Aţi avea bani să şi călătoriţi, dar s-ar putea să preferaţi să-i chemaţi pe prieteni pe la voi la o plăcintă, o cafea, şi să staţi la poveşti până spre dimineaţă.

GEMENI

Se pare c-o să primiţi un semn de viaţă de la cineva care vrea s-aveţi o relaţie şi e bine să fiţi pe recepţie să-i daţi un răspuns. Or să cadă nişte promisiuni înţelegeri şi va trebui să puneţi altceva în loc, să găsiţi un alt anturaj cu care să plecaţi într-o vilegiatura, sau la un spectacol.

RAC

Se poate să le organizaţi celor mici un miniparty, sau îi duceţi într-un parc de distracţii să se bucure cu toţii. Poate daţi o fugă la rudele care nu locuiesc prea departe de oraşul vostru şi vă faceţi planuri de petrecut fie un weekend împreună, fie sărbătorile, anul ăsta.

LEU

Un dus-întors v-ar prinde bine, să staţi câteva ore în aer liber undeva, şi să vă-ntâlniţi cu nişte oameni dragi. Cineva de care v-aţi ataşat sufleteşte revine de pe unde-a fost plecat şi o să găsiţi un modus vivendi, ca să nu se piardă bunătate de relaţie.

FECIOARĂ

Poate faceţi nişte modificări în locuinţă, cumpăraţi şi câte ceva la reduceri, sau în rate - ca să faceţi o economie. O veste nesperată de la cineva care părea că v-a uitat, dar sentimentele față de voi nu s-au şters, sunt, încă, speranţe de viaţa frumoasă în doi.

BALANŢĂ

Se poate să vă-ndreptaţi spre o altă destinaţie față de cea pe care o stabiliserăţi ieri, c-aţi primit o invitaţie de nerefuzat. Vă puteţi reface viaţa amoroasă, puteţi spera la o împăcare şi dacă eraţi pe punctul de a vă căsători, aţi mai putea încerca marea cu degetul - că şanse chiar aveţi.

