Horoscop 16 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. Fecioarele își refac viaţa sentimentală

Horoscop 16 martie 2020, prezentat de Neti Sandu. O să fim inventivi, lansăm proiecte noi, o să ne ocupăm şi de cele arvunite cu ceva timp în urmă şi o să lucrăm la foc continuu, de acasă, unii de la serviciu, cum s-o putea.

Vibraţia zilei este 7 şi o să facem alegeri înţelepte.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 PEŞTI

Vă gândiţi bine cum a-ţi putea salva o căsnicie, o relaţie şi îi spuneţi la telefon, în video, şi vedeţi ce zice, ce iese. Aţi putea concepe un nou proiect şi să găsiţi susţinere la cei din jur, mai ales de la cei tineri şi să vă asiguraţi banii pentru rate şi facturi când vom ieşi din criză.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 BERBEC

E posibil să primiţi o ofertă de job care să vă zgândăre orgoliul să fie banoasă şi să vreţi să vă duceţi - când o fi şi o fi. Vor fi nişte schimbări la serviciu, în perspectivă, şi poate vă orientaţi un pic, să prindeţi un loc mai bun în schemă şi să lucraţi la ce vă place.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 TAUR

Va caută cineva care simte c-aţi putea fi împreună şi dacă sunteţi şi voi în căutarea jumătăţii o să rezonaţi frumos - e rost de maturizare aici. O să vă acordaţi un plus de atenţie, poate faceţi ordine în garderoba, schimbaţi regimul alimentar, faceţi fitness acasă, încercaţi lucruri noi care să vă imprime o stare de şi mai bine.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 GEMENI

Or să vă fie răsplătite nişte eforturi, aflaţi c-o să luaţi bani şi vor mai fi şi alte compensaţii, care-or să vină pe parcurs. Se poate să vă interesaţi de o plecare, s-o amânaţi sau să vă cereţi banii înapoi, să nu rămâneţi în aer cu....ratele şi cu facturile.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 RAC

Vă consultaţi cu familia şi o să faceţi schimb de idei, găsiţi împreună soluţii la problemele care vă dau serios de furcă. O s-aveţi de semnat acte, poate aranjaţi online, vizionaţi locuinţe, ca să vă cumpăraţi o casă şi se definitivează o situaţie.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 LEU

O prezenţă tonică diseară, poate la un telefon, vă bucuraţi de veştile bune care să vă destindă şi să vă ofere şi inspiraţie. S-ar putea să faceţi o investiţie în locuinţă, dă-ţi avansul şi primiţi lucrurile înainte de Paşte, ca să nu vă prindă sărbătorile cu casa întoarsă pe dos, să fie curat, aranjat totul.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 FECIOARĂ

Vă puteţi reface viaţa sentimentală şi să fie armonioasă, dacă o să fiţi cât mai puţin critici, spre deloc - acum e momentul să faceţi o schimbare. Poate vă hotărâţi să lucraţi împreună cu cineva, fiecare de acasă de la el, şi o să faceţi echipă bună, şi dacă totul merge strună o să aveţi bani pentru familie.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 BALANŢA

O să va-ngrijiți de sănătate, luaţi şi tratament dac-o să fie nevoie, ca să fiţi în formă maximă, să vă păstraţi formă de competiţie. Se pare că tot la schimbatul casei vă gândiţi, dar nu e momentul, însă e de văzut dacă o să faceţi împrumut la bancă, sau n-o să fie nevoie ca va-ncadrati în buget.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 SCORPION

Poate-o să faceţi nişte interviuri online ca să mai câştigaţi nişte bani, s-aveţi de excursii şi ieşiri în lume - când o să fie totul ca lumea. Vă faceţi un plan pentru mai târziu, să vedeţi cu cine vă asociaţi în vederea unei colaborări, sau poate-o să mergeţi pe cont propriu.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 SĂGETĂTOR

Se poate să vă gândiţi la o muncă de acasă, aşa c-or să tot fie solicitări în perioada asta şi vă adaptaţi din mers. Se poate să daţi refresh interiorului casei, puneţi mâna la treabă, să faceţi şi un bilanţ financiar, să ţineţi evidenta cheltuielilor şi să ştiţi cu ce bani mai rămâneţi.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 CAPRICORN

O să vă chivernisiţi banii să v-ajungă şi pentru cheltuielile curente şi pentru nişte achiziţii online. Un proiect nou la orizont şi o să fie de cursă lungă, promite şi bani şi vizibilitate şi-o să vă dozaţi energia să v-ajungă până-l daţi gata.

HOROSCOP 16 MARTIE 2020 VĂRSĂTOR

O să vă bucuraţi de revenirea cuiva care crede în şansa voastră de a fi împreună - şi sentimentele sunt reciproce. Se conturează nişte bani, poate pentru c-aţi avut o colaborare şi o să-i puneţi deoparte pentru când o să-i puteţi cheltui.