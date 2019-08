Horoscop 10 august 2019, prezentat de Neti Sandu. Leii iau o decizie pe care n-o vor regreta

Horoscop 10 august 2019, prezentat de Neti Sandu. O zi frumoasă. O să ne fie uşor să ne hotărâm în ce direcţie s-o pornim şi cu cine, iar cei dragi o să ni se alăture.

Vibraţia zilei este 1 şi e bine s-avem curajul să facem pentru prima dacă ceva.

Ce se întâmplă în fiecare zodie:

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 LEU



E cineva interesat de voi şi care n-o să se lase până n-o să vă acapareze interesul şi se pare că n-o să regretaţi.

O să vă daţi întâlnire cu grupul de prieteni, pentru c-aveţi o petrecere sau e un eveniment monden la care ţineţi să fiţi de față, pentru că mai vin oameni de calitate.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 FECIOARĂ



O să cheltuiţi nişte bani, c-aveţi de făcut nişte cadouri de zi aniversară, de casă nouă ori o fi vreo logodnă a cuiva apropiat.

Poate ieşiţi la o cafea cu cineva cu care aveţi de lămurit o poveste sentimentală și poate mai lăsaţi de la voi, vă cereţi scuze, vedeţi ce e de făcut.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 BALANŢĂ



O întâlnire neașteptată cu cineva căruia i-oti fi dus dorul şi o să retrăiţi momente care să consolideze relaţia.

Se poate s-aveţi ceva de spus în faţa unei mulţimi , poate să fie şi un concurs ori poate un spectacol, ceva la care o să luaţi parte cu succes.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 SCORPION



Are loc un spectacol, un concert, poate e o serbare a copiilor, un mini-party şi o să fie animaţie, lume multă.

Poate vin nişte musafiri de la drum, c-aveti ceva de sărbătorit în familie, se căsătoreşte cineva, aveţi un botez sau se-mplinesc ani mulţi de mariaj.



HOROSCOP 10 AUGUST 2019 SĂGETĂTOR

Apare cineva care e pe lungimea voastră de undă şi o să puteţi face casă bună împreună, pentru că e un an special pentru voi.

Aveţi chef de plimbare, sfera deplasări e ofertantă şi apare şi compania ideală, plus că puteţi întâlni pe cineva în timpul plimbării, dacă sunteţi solo.



HOROSCOP 10 AUGUST 2019 CAPRICORN



Se poate să daţi de cineva la o petrecere care vrea să vă coopteze într-un proiect de anvergură și flerul o să vă indice răspunsul - o să ştiţi ce s-alegeţi.

Sunt ceva evenimente la care v-aţi putea duce şi o să vă-ntâlniţi cu prieteni, cunoştinţe mai vechi şi-o să vă faceţi şi altele noi, o să lărgiţi cercul de relaţii.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 VĂRSĂTOR



O s-aveţi un motiv de bucurie, să daţi de băut, de mâncat, poate vă căsătoriţi sau anunţaţi deocamdată logodna.

Pe voi o să vă entuziasmeze o veste, poate vine cineva care-a absentat multă vreme şi poate fi o ocazie în plus să vă refaceţi o căsnicie.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 PEŞTI



Cineva încearcă din răsputeri să vă convingă s-aveţi o relaţie, pentru că crede în viitorul vostru împreună.

Se pare că dispuneţi de nişte bani din economii şi o să vă puteţi deplasa pentru o zi - două în alt oraş, ca să mai vedeţi şi altă lume, să revedeţi şi nişte locuri dragi.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 BERBEC



Poate mai faceţi nişte mici modificări în locuinţă, dar tot or să coste, c-or fi din cele scumpe: mici, dar scumpe.

Or să-nnoiască o ofertă de job, nişte posibili parteneri de afaceri şi vă mai consultaţi cu ai voştri că să nu vă pripiţi cu răspunsul; lăsaţi-l pe luni.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 TAUR



E cineva care vrea să vă mulţumească pentru ajutorul pe care i l-aţi dat şi vă face un cadou, vă scoate la masă.

Cineva de care v-aţi ataşat sufleteşte revine de pe unde a fost plecat și o să vedeţi dacă e de mers în continuare pe acelaşi drum, să rămâneţi împreună sau v-aţi înstrăinat.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 GEMENI



Un dus-întors v-ar prinde bine v-ar prinde bine, să staţi câteva ore în aer liber undeva, şi să vă-ntâlniţi cu oameni dragi să povestiţi diverse.

O să primiţi câteva invitaţii pe la mondenităţi şi n-aţi vrea să rataţi niciuna, dar depinde mult de timpul vostru şi de sincronizarea cu partenerul de cuplu.

HOROSCOP 10 AUGUST 2019 RAC



Poate faceţi un anunţ important, c-ați luat un examen, că vă căsătoriţi, că plecaţi din ţară.

Se pare c-o să respectaţi o promisiune mai veche pe care i-aţi făcut-o cuiva mai tânăr, c-o să ieşiţi la plimbare, la cafea şi n-aţi prefera să rămână cu o părere greşită despre voi.

