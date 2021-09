Premiile EMMY, ediția 73. Ce producții de televiziune au cele mai mari șanse la trofeu

StirilePROTV

Emoţii mari şi pregătiri febrile la Los Angeles, unde duminică seară vor fi decernate prestigioasele premii EMMY, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune.

Serialul „The Crown” cu familia regală britanică în prim-plan sau „The Mandalorian”, inspirat din universul Star Wars, sunt o parte dintre filmele cu şanse la un trofeu.

Însă nimeni nu va pleca acasă dezamăgit, spun organizatorii, care au pregătit cadouri de lux pentru toţi participanţii.

Cea de-a 73-a ediţie a premiilor EMMY pentru seriale şi emisiuni de televiziune se anunţă una incendiară. Gala va fi cu public şi cu puţine restricţii sanitare. Cei 500 de invitaţi au de îndeplinit o singura cerinţă: să fie vaccinaţi anti-COVID sau să prezinte un test negativ al bolii.

Anul trecut, show-ul a avut loc online, înregistrând cea mai scăzută audienţă din toate timpurile.

„Oamenii nu vor să vadă spectacole de decernare a premiilor pe ZOOM. Simt că îi îndepărtează de experienţa respectivă. Oamenii vor să-i vadă pe actori mai de aproape. Trebuie să simtă că iau parte la acelaşi eveniment cu ei”, a declarat Matthew Belloni, partener fondator al Puck News.

Gazda evenimentului va fi comediantul Cedric the Entertainer: „După ce am vizionat câteva ceremonii de decernare a premiilor, am decis că în acest weekend vom ridica ştacheta”.

Mult-aşteptata ceremonie va fi organizată într-un cort, amplasat în faţa teatrului din Los Angeles. Organizatorii promit glume pe bandă rulantă, o parte dintre ele asigurate de producţiile de televiziune nominalizate.

„Jason Sudeikis este un star cunoscut de multă lume și a primit 20 de nominalizări”, a mai spus Matthew Belloni.

Şi serialul "The Crown" se numără printre favoriţi.

„The Crown este una dintre marile realizări ale televiziunii din toate timpurile şi cu toate astea nu a câștigat vreodată un premiu Emmy”, a mai adăugat acesta.

Câştigători vor fi însă toţi participanţii galei Emmy. Organizatorii le-au pregătit fie vacanţe în resorturi de lux, fie sticle de vin personalizate.

„Fiecare câștigător al unui premiu Emmy va primi o sticlă din acest vin Premiat. Sticla va fi una personalizată şi va fi oferită în culise de către un membru al echipei noastre pe nume Ashley. Pe măsură ce vedetele vor ieși de pe scenă, într-o mână vor avea trofeul, iar în cealaltă sticla de vin cu numele lor pe ea”, a explicat Lauren Kopit, producător de vin la Sterling Vineyards.

Chiar dacă la ceremonia de dumincă seară sunt aşteptate numeroase vedete, actriţa Jennifer Aniston, nominalizată pentru noua versiune a serialului „Friends”, a decis să nu participe fizic, din motive sanitare.