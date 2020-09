„Visuri la cheie”. Familia Lefter a primit un cămin de vis după ce capul familiei a murit

În prima ediție din nou sezon „Visuri la cheie”, Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Omid Ghannadi au ajuns în Călărași, unde au cunoscut familia Lefter.

Cu o viață modestă, dar plină de iubire familia a trăit înconjurată de natură și de animale datorită tatălui, care era pădurar. După ce bărbatul a murit în urma unui accident în pădure, acești oameni au fost nevoiți să părăsească locuința din inima pădurii, înainte să poată să-și șteargă lacrimile. Locul pe care ei îl numeau „acasă” nu le mai aparține, acum îi revine noului pădurar.

„Această pădure este blestemată pentru că mi l-a luat pe tati”, sunt cuvintele băiatului care are doar 13 ani și al cărui destin s-a schimbat cât ai clipi. „Când am ajuns acolo, am pus mâna pe el și nu mai trăia. Asta mi-a pus capăt copilăriei”, povestește îndurerată sora lui cea mare.

Mama lor a povestit că în urmă cu 10 ani au cumpărat un teren pe care să construiască o casă, dar nu au mai apucat să o termine. Echipa „Visuri la cheie” le-a îndeplinit visul și le-a oferit un cămin călduros.