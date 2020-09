„Această pădure este blestemată!” Premiera sezonului „Visuri la cheie” ne dezvăluie un caz uluitor

Durerea unor copii care rămân în doar câteva minute fără tatăl lor nu poate fi stinsă de nicio bucurie. Totuși, echipa Visuri la cheie va aduce speranță în sufletele unor oameni a căror viață s-a schimbat radical.

Miercuri, de la 20:30, Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Omid Ghannadi ajung în Călărași, unde vor cunoaște familia Lefter.

Cu o viață modestă, dar plină de iubire familia a trăit înconjurată de natură și de animale datorită tatălui, care era pădurar. După ce bărbatul a rămas fără suflare, acești oameni au fost nevoiți să părăsească locuința din inima pădurii, înainte să poată să-și șteargă lacrimile. Locul pe care ei îl numeau „acasă” nu le mai aparține, acum îi revine noului pădurar.

„Această pădure este blestemată pentru că mi l-a luat pe tati”, sunt cuvintele băiatului care are doar 13 ani și al cărui destin s-a schimbat cât ai clipi. „Când am ajuns acolo, am pus mâna pe el și nu mai trăia. Asta mi-a pus capăt copilăriei”, povestește îndurerată sora lui cea mare.

Arhitecții sunt pregătiți să treacă la treabă și să le ofere o rază de bucurie și câteva zâmbete de care au mare nevoie. După ce familia va pleca în vacanță, Cristina, Laura și Omid vor avea sarcini suplimentare față de cele cu care ne-au obișnuit. Nu se vor ocupa doar de casă, ci și de... animale. Vor fi nevoiți să aibă grijă de vaci, cai, multe păsări, dar și câteva oi.. de camerun. „Până să intrăm în rolul de arhitecți și designeri, trebuie mai întâit să ieșim din rolul de grăjdari”, va spune Omid.

Programul arhitecților va fi foarte încărcat, iar miercuri, de la 20:30, vedem cum se vor descurca. De asemenea, Dragoș Bucur nu scapă nici el de responsabilități, dar își va duce și.. ajutoare. Pe cine? Vedem în premiera noului sezon.

