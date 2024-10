Zayn Malik şi-a amânat concertele din SUA după moartea lui Liam Payne: „Am pierdut un frate”

Zayn Malik a amânat partea americană a viitorului său turneu după "pierderea sfâşietoare" a fostului său coleg din trupa One Direction, Liam Payne, relatează BBC.

Payne a murit, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut miercuri de la etajul al treilea al balconului unui hotel din Argentina.

Malik urma să înceapă partea americană a turneului său săptămâna viitoare - cu un concert miercuri, în San Francisco.

Cântăreţul a anunţat însă fanii că amână concertele - spunând: „Având în vedere pierderea sfâşietoare suferită săptămâna aceasta, am luat decizia de a amâna partea americană a turneului Stairway to the Sky”.

Partea americană a turneului lui Malik cuprindea concerte în Las Vegas, Los Angeles şi Washington DC, cu final la New York în 3 noiembrie.

Malik le-a spus fanilor de pe X că evenimentele vor fi reprogramate pentru luna ianuarie, iar biletele vor rămâne valabile pentru noile date. „Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc pentru înţelegere”, a adăugat el.

Joi, Malik i-a adus un omagiu lui Payne, spunând că va "preţui toate amintirile" cu el "în inimă pentru totdeauna". „Am pierdut un frate când ne-ai părăsit şi nu-ţi pot explica ce aş da să te îmbrăţişez o ultimă dată şi să-mi iau rămas bun de la tine cum se cuvine şi să-ţi spun că te-am iubit şi te-am respectat foarte mult”, a spus el.

Payne şi Malik au devenit faimoşi la nivel mondial ca parte a grupului de băieţi One Direction - creat în cadrul emisiunii X Factor în 2010 - şi au cântat împreună cu colegii de trupă Harry Styles, Louis Tomlinson şi Niall Horan.

