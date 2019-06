VIDEO viral. Un tată comentează un serial cu copilul lui, care are doar 1 an și jumătate

Deși abia dacă știe să spună "mama, tată și apă", puștiul dă impresia unui comentator avizat pentru ce rulează pe ecran.

Micul Kingston susține cu mult aplomb schimbul de păreri cu tatăl lui.

Farmecul scenei a făcut ca zeci de milioane de oameni să privească imaginile, devenite rapid virale.

This video is a guaranteed heart-melter! It shows a toddler, who cannot speak, having a full conversation with his father. Despite the toddler's babbling, dad attempts to communicate with him ???????? https://t.co/2oOVfCtxEO #babies #parents #dads pic.twitter.com/XxTbQmCzzx