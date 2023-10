Mia Khalifa provoacă furie pe rețelele sociale, după ce le cere teroriștilor Hamas să filmeze atacurile ”la orizontală”

Ea i-a îndemnat pe membrii grupării teroriste să "întoarcă telefoanele și să filmeze" atacul lor asupra Israelului "la orizontală".

Actrița pentru adulți - devenită acum vedetă-OnlyFans - a numit de mult timp Israelul un stat de apartheid și a atras furia utilizatorilor rețelelor de socializare după ce a postat o serie de mesaje controversate referitoare la atacul surpriză de sâmbătă, care a provocat moartea a cel puțin 800 de israelieni.

"Dacă poți privi situația din Palestina și nu poți fi de partea palestinienilor, atunci ești de partea greșită a apartheidului, iar istoria va arăta asta în timp", a scris Khalifa pe X sâmbătă, potrivit New York Post.

Într-o altă postare pe X, Khalifa a numit o fotografie cu teroriști Hamas o "pictură renascentistă".

Ea a atras și mai multe critici după ce a scris: "Poate cineva să le spună luptătorilor pentru libertate din Palestina să își întoarcă telefoanele și să filmeze la orizontală".

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal