VIDEO Moment impresionant. Tom Odell a cântat în Gara de Nord pentru refugiații ucraineni

Artistul internațional Tom Odell a cântat în Gara de Nord din București pentru refugiații ucraineni.

Tom Odell a venit în România pentru a cânta la concertul caritabil WE ARE ONE, organizat de PRO TV, SAGA Festival, KISS FM și Primăria Capitalei.

Artistul a fost surprins în Gara de Nord din București în timp ce cânta refugiaților ucraineni.

Sâmbătă, 12 martie, de la ora 16:00, pe Arena Națională, trei dintre cei mai apreciați artiști din lume și-au anunțat prezența și vor urca pe scenă pentru a susține poporul ucrainean: Armin van Buuren, Tom Odell și Jamala.

Tom Odell, artistul care semnează celebra piesa Another love – imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele acestea, în întreaga lume, va cânta sâmbătă pe Arena Națională și va transmite un mesaj de unitate și iubire.

Tom Odell: “Oamenii din Ucraina au nevoie urgentă de ajutor. Putem ajuta cu medicamente, mâncare, adăposturi și apă potabilă. Numele meu este Tom Odell și voi cânta la concertul “Suntem unul”, în data de 12 ianuarie, la Arena Națională.”

Fiecare bilet de acces la acest eveniment reprezintă o donație către Crucea Roșie Română pentru susținerea poporului ucrainean! Biletele pot fi cumpărate de pe www.weareoneromania.com.