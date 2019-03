Vedetă pop, arestată pentru că îşi filma partenerele în timp ce aveau relaţii intime

Agerpres

Cântăreţul K-pop Jung Joon Young a fost arestat în Coreea de Sud în legătură cu mai multe filmări cu conţinut sexual.

Cântăreţul Jung Joon Young, vedeta a K-pop-ului sud-coreean, a fost arestat sub acuzaţia că şi-ar fi filmat în secret partenerele sexuale, relatează joi DPA.

Un tribunal din Seul a emis joi mandat de arestare pe numele vedetei în vârstă de 30 de ani, potrivit agenţiei de presă sud-coreene Yonhap.

Conform instanţei, există riscul ca probele să fie distruse. Jung a recunoscut acuzaţiile cu ocazia unei audieri anterioare în faţa judecătorului care se ocupă de caz.

Jung este acuzat că a filmat în secret zece femei în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu acestea. Cântăreţul ar fi distribuit apoi videoclipurile şi fotografiile online către prieteni în cadrul unor camere de chat private.

"Îmi cer scuze, am făcut o greşeală mare şi impardonabilă", a spus Jung în timpul audierii, potrivit Yonhap.

Jung a devenit popular atât prin muzica sa, cât şi prin participarea la reality show-ul ''Two Days and One Nigh''.

După ce acuzaţiile împotriva sa au ieşit la iveală, Jung s-a retras din industria de divertisment.

Un alt cântăreţ K-pop, Seungri (28 de ani), din formaţia de băieţi BIGBANG, este acuzat că ar fi încercat să mituiască potenţiali investitori în afacerile sale oferindu-le serviciile unor prostituate.

Cântăreţul a respins acuzaţiile.

K-pop este cel mai adesea asociat cu trupe de fete precum Girls' Generation sau cu formaţia de băieţi BTS. Artiştii k-pop adoptă un stil vestimentar foarte bine definit, care se potriveşte cu imaginea lor îngrijită.

De la mijlocul anilor '1990, K-pop-ul a fost supranumit ''valul coreean'' sau ''Hallyu'', iar popularitatea sa s-a răspândit rapid dincolo de graniţele Coreei de Sud, mai întâi în China şi Japonia, apoi în Asia de sud-est, Europa şi SUA.

