Unul dintre artiștii prezenți pe scena Festivalului Neversea și-a lansat o bijuterie personalizată

E perioada în care cauți un cadou, acel cadou - original.

Claptone, tipul cu care ai prins răsăritul la Neversea, a făcut echipă cu brand-ul britanic Lovebullets cu care a lansat o bijuterie personalizată.

Colecția este limitată, cuprinde doar 100 de piese, și e o sculptură în miniatură a măștii iconice purtată de Claptone.

2019 a fost un an foarte bun pentru misteriosul Claptone: a marcat prima rezidență în Ibiza - "The Masquerade", o combinație de magie și mister la care au fost invitați artiști precum Armand Van Helden, Basement Jaxx (DJ set), Dennis Ferrer, Diplo, Heidi sau legenda Todd "The God" Terry.