UNTOLD 2019. Surpriza pregătită de Armin van Buuren pentru cei care vin la festival

Îndrăgostit iremediabil de România, artistul olandez Armin van Buuren a compus un imn pentru ediţia din acest an a UNTOLD şi promite cel mai lung spectacol din cariera lui artistică.

Deja, sute de mii de oameni au anunţat că vor participa la festival. În Cluj-Napoca, nu mai există locuri libere de cazare pentru perioada în care va avea loc UNTOLD.

Armin van Buren va urca pe scena de la Untold în cea de-a doua seară a festivalului. Pentru ediţia din acest an, artistul olandez a creat un spectacol exclusiv - din care nu vor lipsi invitaţii surpriză şi efectele speciale. În plus, a pregătit şi un imn - primul pe care îl compune pentru un astfel de eveniment.

Ediţia din acest an este programată între 1 şi 4 august. În ultima zi pe scenă principală va urca Robbie Williams.Martin Garrix - DJ-ul numărul unul al lumii, va mixa în aceeaşi zi.

Cunoscutul trio - 3 Are Legend - şi DJ-ii Don Diabolo, David Gueta, Dimitri Vegas and Like Mike şi Steve Aoki vor face şi ei spectacol la UNTOLD.

Cum 350.000 de oameni sunt aşteptaţi în public toate locurile de cazare din Cluj-Napoca au fost rezervate.

Pentru cel mai modern apartament, la un hotel de cinci stele cineva a plătit o mie de euro pe noapte.

În aşteptarea turiştilor români şi străini, se fac ultimele pregătiri.

Gabriel Iepure, administrator hotel: „Am renunţat la două dormitoare şi le-am transformat în zona de luat micul dejun. De anul trecut suntem full-booked, cum de altfel suntem şi pentru Untold 2020."

Pentru că numărul celor care vin la UNTOLD a crescut de la an la an, în zonă, afacerile din turism au înflorit. La fel se întâmplă şi cu restaurantele.

Bogdan Tamaș, barista restaurant: „Anii trecuţi foarte mulţi erau care aşteptau la To-Go sau aşteptau la coadă preparatele. Atunci, am zis să ne grăbim să deschidem şi cealaltă locaţie, dacă oamenilor le place de noi. Vom avea şi colegi noi care o să ne ajute pe parcursul acestor patru zile."

Marian Porumb, manager restaurant: „Am deschis de patru luni şi aşteptam să vedem câtă lume va veni aici. Cu siguranţă va fi un meniu destul de scurt, foarte bogat în arome şi super rapid."

Organizatorii UNTOLD au anunţat că bilete pentru festival pot fi cumpărate în continuare de pe pagina oficială untold.com

