Un rapper celebru și-ar putea petrece toată viața în închisoare. „A dat dovadă de o indiferență irațională”

Rapperul Tekashi 6ix9ine și alte cinci persoane riscă să își petreacă după gratii toată viața, după ce au fost puși sub acuzare pentru escrocherie și nerespectarea regimului armelor.

Rapperul din Brooklyn, al cărui nume real este Daniel Hernandez, a apărut luni în fața unei instanțe din New York alături de alte cinci persoane care ar face parte dintr-o grupare cunoscută drept „Nine Trey”, scrie Daily Mail.

„Gruparea, care îl include și pe artistul rap Tekashi 6ix9ine, câștigător al unui disc de platină, s-a implicat în acte de violență. Ei au dat dovadă de o indiferență irațională față de siguranța cetățenilor. Mai mult, ar fi fost implicați în jafuri și schimburi de focuri, între care și un atac armat care a avut loc într-un centru comercial, unde o persoană a fost rănită din greșeală”, a spus procurorul Geoggrey S.Berman.

6ix9ine a fost arestat duminică noapte, în New York, în urma unei anchete în care au fost implicate mai multe instituții, între care Departamentul de Securitate Internă și Departamentul de Poliție al orașului New York.

Rapperul a solicitat să fie eliberat pe cauțiune, însă cererea i-a fost respinsă. În ultimele luni, rapperul a stârnit numeroase controverse. Recent, a pledat vinovat pentru comportament inadecvat în trafic. Albumul de debut – „Day69” – este printre cele mai cumpărate de pe iTunes. În urmă cu o săptămână, el și-a concediat întrega echipă și a anunțat decizia într-o postare pe Instagram.

„Am concediat pe toată lumea din echipă. Nu mai am manager, nu mai am agent, responsabil de publicitate. Nu mai am pe nimeni în echipă – sunt doar eu.”

