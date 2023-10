Un nou episod din Clanul la prăpastia dintre adevăr și minciună, viață și moarte

Lumea îți poate fi dată peste cap în urma unei întâlniri, adevărul poate fi în fața ta, iar moartea... chiar la tine în curte.

Olivia este determinată să-l prindă pe Bebe și își pune toate armele pe masă pentru a-și aduna dovezile. Una dintre discuțiile importante va fi cu Vera: „Am venit să vorbim despre frații tăi! Vrei să încep cu Florinel sau cu... celălalt? David Pribeagu – cârtița lui Măcelaru` de la mine din brigadă. Ce e important acum este că eu știu! Un flagrant, asta îți cer. Atât. Nici măcar nu o să afle. Nu o să te bănuiască, nu are de ce să-ți fie frică”. Cum va reacționa Vera când va afla câte informații are, de fapt, Olivia vedem de la 20:30.

Inspectoarea nu se va opri doar la aceasta discuție. Are nevoie de aliați suficienți pentru a-l putea prinde pe Bebe, așa că va urma o discuție cu Magda care îi va spune: „Vrei să-l trădez pe bărbată-miu, dar eu nu pot să fac asta! Eu nu sifonez nimic!”. Dacă mai are vreun as în mânecă pentru soția lui Măcelaru`, aflăm în câteva ore.

Tătuțu` este într-o perioadă critică: Vera nu a ieșit din pușcărie, David i-a dat un mesaj în care îl avertizează că este ținut în camera de interogatoriu, iar, deși a fost găsit, Florinel nu este alături de el, ci tot pe mâna poliției. Pentru cel mai mic dintre copii, avocatul îi va da o sugestie: „Ar fi o soluție, dar nu o să vă placă. Dacă soția dumneavoastră ar spune că ați împiedicat-o să anunțe dispariția copilului, după care să ceară divorțul de dumneavoastră, dacă face asta sunt cele mai multe șanse”, dar, oare, va avea Bebe suficientă încredere în Magda?

„Cine minte astăzi pentru tine, mâine o să mintă împotriva ta!”, la cine se referă Olivia, ce descoperă Tudor, ce se va întâmpla cu David, ce decizii vor lua Magda și Vera, dar și ce personaj important își va găsi sfârșitul, vedem în Clanul.

Nu ratați un nou episod în această seară, de la 20:30. Serialul Clanul poate fi urmărit, în avans, pe VOYO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-10-2023 12:31