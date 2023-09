Ce spune George Mihăiță sau „Tătuțu'” despre noul sezon din CLANUL. „Bebe Măcelarul este iubit pentru calitățile lui”

Așteptarea a luat sfârșit. Sezonul trei din serialul CLANUL are premiera, luni seară, de la 20:30. Mai multe detalii aflăm de la unul dintre cei mai îndrăgiți actori, George Mihăiță sau mai bine spus Tătuțu'.

Lavinia Petrea: De ce românii îl iubesc așa mult pe Tătuțu', care este un personaj negativ?

Mihai Dedu: Eu cred că îl iubesc pe George.

George Mihăiță, actor: „Da, ai dreptate. Mă iubesc și pe mine și în ceea ce am făcut până acum, adică pe teatru am jucat personaje negative, chiar cu succes. Acolo m-a văzut Anghel Damian ca producător și el mă știa foarte bine, ceea ce puțini mă știau din alte zone de activitate. Este iubit pentru că, repet, Anghel a spus, am mai spus asta, da, îmi face plăcere, că e un personaj negativ destul de dur, dar el vrea un personaj care să fie iubibil, și el este iubit pentru calitățile lui, vorbesc de Bebe Măcelarul. Este iubit pentru că, la rândul lui, își iubește familia”.

Mai multe despre noul sezon din serialul fenomen CLANUL, care are premiera, luni seară, de la 20:30, pe PRO TV și VOYO, aflați din video atașat.

