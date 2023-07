Elton John și-a anunțat retragerea, după un concert memorabil. ''Am avut o carieră minunată"

Cântăreţul, în vârstă de 76 de ani, a făcut înconjurul lumii cu turneul său ''Farewell Yellow Brick Road'', care a debutat în 2018, iar cea de-a doua seară pe Tele2 Arena din Stockholm a pus punct seriei de 330 de concerte, conform Agerpres.

Vedeta s-a asigurat că ultimul său concert va fi memorabil interpretând 23 din cele mai de succes melodii ale sale într-un concert de două ore şi jumătate, pe parcursul căruia a schimbat patru ţinute strălucitoare, iar liderul trupei Coldplay, Chris Martin, a transmis un mesaj-surpriză prin care i-a mulţumit muzicianului pentru tot ceea ce a făcut pentru alţi artişti de-a lungul carierei.

În binecunoscutul său stil exuberant, cântăreţul şi-a făcut intrarea în scenă purtând un sacou negru cu reverul împodobit cu ştrasuri roşii, albastre şi argintii, precum şi ochelarii său roşii emblematici şi a deschis concertul cu melodia ''Bennie and the Jets''.

După o interpretare plină de energie a ''Philadelphia Freedom'', a salutat audienţa şi a spus: ''Bună seara, Stockholm. Ei bine, asta a fost. Sunt foarte bucuros să mă aflu în Suedia, această ţară foarte frumoasă ca să-mi închei Farewell Yellow Brick Road, aşa că hai să facem un spectacol grozav.'' S-a lansat apoi în ''I Guess That's Why They Call it the Blues''.

A urmat apoi ''Border Song'', pe care i-a dedicat-o regretatei Aretha Franklin, care a făcut un cover după această piesă în 1972, şi pe care Elton John a supranumit-o ''Regina muzicii soul''.

Au urmat interpretări vibrante ale ''Tiny Dancer'', ''Have Mercy on the Criminal'' şi clasicul ''Rocket Man'' - melodia care a dat titlul peliculei biografice cu Taron Egerton în rolul principal.

Setlistul a inclus de asemenea o interpretare emoţionantă a ''Candle In The Wind'', melodie interpretată la funeraliile Dianei, prinţesă de Wales, în 1997.

Cântăreţul s-a oprit în mijlocul spectacolului pentru a le mulţumi trupei şi echipei sale care l-au însoţit în turneul de adio şi a dedicat melodia ''Don't Let the Sun Go Down on Me'' actora şi familiilor lor.

Veteranul muzician a spus că, în îndelungata sa carieră, a fost însoţit de diferite trupe de acompaniament, dar formaţia care l-a însoţit în acest turneu este ''preferata'' sa şi simte că ''dau tot ce au mai bun'' în fiecare seară.

Elton John le-a spus spectatorilor din Stockholm că, după ce termină cele 330 de spectacole din cadrul turneului, ''voi dispărea o perioadă, însă nu înainte de a-i omagia pe aceşti muzicieni incredibili''.

Elton John le-a urat muzicienilor şi echipei sale, dintre care unii i-au fost alături timp de peste 40 de ani, ''să aibă parte de o odihnă pe măsură''.

''Vă doresc atât de multă dragoste, sper să vă revăd în curând'', a adăugat el.

Liderul Coldplay, Chris Martin, a apărut pe ecranul principal al scenei şi a transmis un mesaj-surpriză din timpul unui concert al trupei susţinut la Gothenburg, la celălalt capăt al Suediei.

''Vrem să îţi transmitem din partea tuturor celor de aici, artişti pe care i-ai iubit, inspirat şi ajutat - te iubim atât de mult, suntem atât de recunoscători pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi''.

Elton John a confirmat că nu va ''mai merge niciodată în turneu'', dar a dezvăluit că ar putea face ''ceva ocazional'' în viitor, adăugând că acest lucru va fi la ''mile depărtare''.

Dată publicare: 09-07-2023 14:35