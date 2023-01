De la Vermeer la Elton John: mari evenimente culturale programate în 2023

În luna februarie, în orașul Amsterdam va fi mare vâlvă, deoarece va fi organizată expoziția Vermeer la Rijksmuseum. Astfel, muzeul olandez spune că va reuni din întreaga lume "majoritatea" celor 35 de picturi cunoscute ale maestrului secolului al XVII-lea, Johannes Vermeer.

Și la Londra, luna februarie va fi o lună de gala. Un mare eveniment va fi găzduirea de către V&A a unei expoziții magnifice a operelor lui Donatello. Totodată, va fi, probabil, și prima din istorie în capitala britanică.

Galeria Courtauld, superb restaurată (redeschiderea sa a fost unul dintre punctele culminante ale anului 2021), va prezenta o expoziție importantă de lucrări noi și recente ale lui Peter Doig, un faimos al scenei contemporane, ale cărui picturi capătă interes doar prin faptul că lucrează foarte încet, producând poate o jumătate de duzină pe an. În același timp, Barbican - al cărui palmares recent de expoziții ale marilor artiști contemporani și moderni, precum Basquiat, Lee Krasner și Dubuffet, l-a plasat ferm printre cele mai importante locuri de artă din capitală - deschide cea mai mare expoziție din Marea Britanie a artistei americane Alice Neel, care a murit în 1984, notează publiacția Financial Times.

Expoziție emblematică la British Museum

De asemenea, pentru luna februarie este stabilită o deschidere importantă în India. MAP (Museum of Art and Photography) din Bengaluru este un muzeu privat care a adunat o colecție uriașă de artă indiană, textile, fotografie, obiecte de artizanat și design. Cu lucrări care datează din secolul al XII-lea până în zilele noastre, muzeul jonglează cu tradiția și tehnologia într-un mod în care numai India poate face acest lucru, într-o clădire nou-nouță, proiectată de arhitectul Soumitro Ghosh din Bengaluru, o premieră semnificativă pentru sudul Indiei.

Mai departe, în primăvară, printre selecțiile din diverse genuri se numără prima expoziție de amploare a filmelor și instalațiilor lui Isaac Julien la Tate Britain, în aprilie. Expoziția emblematică a British Museum din luna mai, „Luxury and Power: Persia to Greece”, care susține că luxul a devenit un instrument politic abil folosit în Orientul Mijlociu și în lumea dezvoltată de atunci, în perioada 550-30 î.Hr. La New York, expoziția de la Metropolitan Museum va cuprinde aproximativ 50 de picturi, desene și gravuri vibrante ale lui Cecily Brown (n. 1969).

Un punct culminant pentru începutul lunii aprilie va fi la Fundația Louis Vuitton din Paris, unde colaborarea artistică excepțională dintre Andy Warhol și mult mai tânărul Jean-Michel Basquiat va fi celebrată în „Basquiat X Warhol: Quatre Mains”. În 1984 și 1985, cei doi au creat împreună aproximativ 160 de tablouri, lucrând simultan pe pânze uriașe într-un mod cu siguranță fără precedent în istoria artei.

În ianuarie, la New York, celebrările pentru cea de-a 20-a aniversare a Neue Galerie continuă cu impresionanta colecție a co-fondatorului său Ronald S. Lauder. Aproximativ 500 de lucrări din toate timpurile, din mai multe genuri, expuse în decorul palatului de pe Fifth Avenue și, mai mult, unele dintre ele în reconstituiri ale propriilor camere ale lui Lauder. Va fi, fără îndoială, un eveniment dedicat colecționarilor de nivel înalt.

Friends and Relations (Prieteni și relații – n.trad.), expoziția organizată la Gagosian din Grosvenor Hill, Londra, continuă până la 28 ianuarie. Prezintă grupul de artiști britanici care i-a inclus pe Lucian Freud, Francis Bacon, Michael Andrews și Frank Auerbach, cu numeroase lucrări. Financial Times notează că această expoziție este, „fără îndoială, de calitate muzeală, superb concepută și curatoriată, aducând la viață acești artiști și lucrările lor prin cercetare și gândire atentă”.

Muzică și dans

Spectacolele live, de la teatru și dans până la toate formele de muzică, au fost foarte afectate în timpul pandemiei.

Dar, acum, lumea dansului a revenit la acțiune. După programul de Crăciun - Spărgători de nuci și nelipsiții oameni de zăpadă - urmează o program încărcat și puternic. Pentru a selecta doar câteva dintre ele, există New Peck la Lincoln Center din New York, prima lucrare de seară a coregrafului rezident Justin Peck, iar la Sadler's Wells din Londra, Creatura marelui Akram Khan. Peck folosește muzica lui Aaron Copland și colaborează cu pictorul și sculptorul Choctaw-Cherokee Jeffrey Gibson.

În Marea Britanie, reducerile feroce ale finanțării publice au lăsat semne de întrebare cu privire la viitorul mai multor locații renumite: Donmar Warehouse, Hampstead Theatre, mult-discutata English National Opera și altele. Cu toate acestea, programele lor sunt încă în picioare. La English National Opera, doar primele trei luni ale anului aduc trei mari clasici: Carmen, The Rhinegold și Akhnaten de Philip Glass; în aprilie are loc debutul în Marea Britanie al spectacolului Blue, emoționanta poveste contemporană a unei rupturi de familie a compozitoarei Jeanine Tesori, câștigătoare a unui premiu Tony, cu soprana Nadine Benjamin și bas-baritonul Michael Sumuel.

Program încărcat la Queen Elizabeth Hall

La Donmar, luna februarie aduce Trouble in Butetown de Diana Nneka Atuona, o poveste din timpul războiului a unui soldat afro-american care pleacă din cazarmă pentru a-și încerca șansa într-o lume fără segregare. Hampstead Theatre, care a publicat o declarație despre hotărârea sa de a rămâne pe linia de plutire ca teatru de producție care susține lucrări noi și aventuroase, în ciuda unei reduceri de 100% a finanțării, prezintă în acest moment Sons of the Prophet de Stephen Karam.

Chineke! Orchestra, singurul grup profesionist de muzicieni clasici de culoare și de diverse etnii din Marea Britanie, cu o vechime de doar șapte ani, și-a văzut statutul de finanțare crescut radical: componenții săi își vor arăta talentul la începutul lunii martie la Queen Elizabeth Hall cu un program care include pe compozitorul britanic de culoare Samuel Coleridge-Taylor și americanul Florence Price. La acestea se adaugă compozitorul american Carlos Simon și Elena Urioste la vioară.

Mai mult, Elton John a anunțat turneul său de adio în Europa, după ce și-a luat rămas bun de la SUA în noiembrie, pe stadionul Dodger din Los Angeles. Va performa la Festivalul Glastonbury, în iunie, în Marea Britanie, iar în iulie la Stockholm.

Poate cel mai surprinzător anunț pentru scena rock și pop din 2023 este un concertul solo pe care l-a anunțat Joni Mitchell, primul în 20 de ani, după o lungă luptă de recuperare în urma unui anevrism cerebral. Mitchell a susținut un concert-surpriză la Newport Folk Festival anul trecut, iar acum plănuiește spectacole în Malmö, Suedia, în februarie, și în micul oraș american George, în iunie.

Sursa: Financial Times