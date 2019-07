UNTOLD: Ultimele zile în care se mai găsesc bilete. La ce soluţii disperate apelează fanii

Fanii Untold se pregătesc pentru festivalul care începe la Cluj în mai puțin de două săptămâni.

Robbie Williams nu e singurul care promite un show de neuitat la Untold. Armin van Buuren va avea cea mai lungă reprezentaţie de până acum. "Deja nu mai este un secret că festivalul UNTOLD are un loc special în inima mea, aşa că atunci când am avut oportunitatea nu am ratat-o. A fost o onoare pentru mine să creez un imn pentru cea de-a cincea ediţie a festivalului. Sunt extrem de încântat şi nerăbdător să am cea mai lungă şi specială prestaţie din cariera mea. Va fi magic cu siguranţă! Credeţi-mă!", a anunţat van Buuren.



Peste 300 de mii de oameni sunt aşteptaţi pe Cluj Arena, dar şi pe celelalte 8 scene amplasate în parcul Central şi zona Sălii Polivalente, între 1 şi 4 august.

30 de camioane cu decoruri din Olanda au ajuns deja la Cluj, unde a început construcţia scenei impresionante. Anul acesta ecrane led imense vor fi montate pe 1000 de metri pătraţi. În plus scena principală de pe Cluj Arena va vea décor 3D şi o deschidere de 90 de metri.

Abonamentele la festival s-au epuizat deja. Mai găsiţi doar bilete de o zi sau abonamente VIP. Organizatorii atrag atenţia că pe piaţa au apărut şi falsuri. O tânără din judeţul Iaşi a cumpărat două bilete false de la un individ, atrasă de preţul mai mic.

"Acesta este biletul cu care nu am reuşit să-mi fac checkin-ul, mi-a apărut o eroare că biletul era invalid", spune tânpra-

Individul în vârstă de 25 de ani, din Piteşti, i-a cerut fetei să facă plata printr-un program rapid de transfer de bani, dintr-un lanţ de benzinării. Apoi când a reuşit să-l contacteze, a ameninţat-o. Tânărul ar mai fi înşelat astfel peste o sută de oameni, iar poliţiştii încearcă să dea de el.

Organizatorii UNTOLD au creat o listă de aşteptare pentru abonamente

Edy Chereji, director marketing şi comunicare UNTOLD: "Nu cumpăraţi abonamente sau bilete din alte surse decât sursele oficiale UNTOLD. Toate aceste surse le găsiţi pe untold.com. În acest an am deschis un waiting list şi atunci toţi cei care mai speră la un abonament general acces de patru zile pot să intre pe untold.com să se înscrie pe waiting list-ul nostru."

Toate hotelurile şi pensiunile din oraş sunt rezervate. Se mai găsesc locuri la căminele studenţeşti ori la particulari. Dar pentru un apartament de două camere puteţi plăti şi o mie de euro pentru cele 4 zile de festival.