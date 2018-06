Tudor Chirilă, pentru a 5-a oară antrenor la Vocea României: ”E un sezon cu schimbări puternice”

Tetieră telescopică, centură de calitate, buton armat și propulsie cu reacție, sunt caracteristicile scaunul rezervat unui antrenor foarte energic de la Vocea României.

Tudor Chirilă ocupă pentru a cincea oară acest loc, iar joi a fost prezent în platoul Știrilor PRO TV pentru a dezvălui măcar câteva secrete din sezonul 8.

Tudor Chirilă: ”Sunt bucuros că până la urmă am mai rămas un sezon. Să vedem, e un sezon cu surprize și schimbări puternice, dar cred că asta a fost ce m-a ținut în show-ul ăsta. Vocea României nu este niciodată la fel, mereu se întâmplă altceva. Vocile sunt în fiecare an diferite. Anul ăsta deja avem un antrenor nou și nu ai timp să te plictisești”, a spus Tudor.

Câte voci mai are țara asta? Voci din ce în ce mai bune?

Tudor Chirilă: ”Sezonul trecut a fost spectaculos, poate unul dintre cele mai bune ca voci. Eu am sesizat că la doi an vine un boost foarte puternic. Pe de altă parte, în fiecare an vocile se schimbă. Echipa mea a avut mereu foarte diferite și în cele 3 sezoane în care am câștigat vocile nu au semănat una cu alta.”

Ai o voce care ți-a plăcut foarte tare?

Tudor Chirilă: ”Poate că sunt subiectiv, dar mi-a plăcut foarte mult Jane anul trecut. Am rămas cu două voci cu care lucrez în agenția noastră de management, cu Larisa Mihăieș și Ligia Hojda, voci foarte speciale din prima ediție de la Vocea României. Tibi Albu cred că este cea mai spectaculoasă voce din toate sezoanele și nu pentru că a fost în echipa mea.”

Te-ai gândit la strategia pe care o vei avea anul acesta?

Tudor Chirilă: ”Strategia este formată și cumva sculptată de valoarea și de valorile cu care pleci la drum. Care sunt valorile cu care plec eu la drum? Diferență, să faci ceva diferit de ceilalți. Acting, nu cred că muzica poate fără actorie, e o valoare în care cred. Și musicalul este ceva care mă preocupă foarte mult.”