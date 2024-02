Trocadero Blues Nights. Concert în București cu formația Black River Blues Band din Satu Mare

„Black River Blues Band este o trupă omogenă, de concert, genul de trupă căreia dacă-i dai o melodie oarecare scoate din ea un rock baban sau un blues remarcabil. O secție ritmică bună, trecută, se vede, prin numeroase prestații locale sau naționale.”- spune Denis Dinulescu, potrivit unui comunicat de presă.

Componenţa cvintetului Black River Blues Band este: Vékony (Joe) József - chitară, voce, muzicuță, lider, Haller István - chitară solo, István Jakab (Faszi) - chitară bas, Misi Tóth - tobe și percuție şi Ovidiu Busueoc - clape.



„Numele trupei l-am luat de la râul Someș care curge la noi. Am vrut Someș Blues Band, da nu suna bine. Black River că e negru, așa murdară e... plus că și noi erau cam negri în inimă, am ales muzica diavolului... a lui Legba. Întrunirile moto erau pe primul loc, concerte la diverse festivaluri, după care au urmat festivaluri de blues și rock de prin Ungaria și Olanda. Trupa s-a înființat în vara târzie a anului 2009, au trecut prin ea mai mulți muzicanți, dar care nu au reușit să o ducă până la capăt, ori probleme de familie, ori nevastă prea geloasă, ori alcoolul care era primul loc la unii, dar cum au trecut anii ne-am stabilizat în formula actuală.” (Vékony (Joe) József – un mic extras dintr-un interviu pentru cartea care prezintă blues-ul românesc, Blues Made in Romania.

