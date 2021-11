A murit Graeme Edge, toboșarul legendarei trupe Moody Blues

Getty

Toboșarul legendarei trupe Moody Blues, Graeme Edge, a murit la vârsta de 80 de ani. Momentan nu se cunoaște cauza morții artistului.

Graeme Edge s-a numărat printre membrii fondatori ai trupei și a fost în turneu cu formația până în 2018, conform Daily Mail.

Solistul Moody Blues, Justin Hayward, i-a adus un omagiu colegului său de trupă. “Este o zi foarte tristă. Sunetul și personalitatea lui Graeme sunt prezente în tot ceea ce am făcut împreună și, din fericire, asta va trăi”, a spus el.

The Moody Blues, cunoscută pentru hituri precum Night in White Satin și Go Now, a vândut aproximativ 70 de milioane de albume de-a lungul a cinci decenii.

Edge s-a născut în Rochester, Staffordshire, pe 30 martie 1941, și s-a mutat la Birmingham cu familia. Mama lui a fost pianistă pentru filme mute, dar și tatăl, bunicul și străbunicul lui erau cântăreți de music-hall.