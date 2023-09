”The Killer”, ultimul film al lui David Fincher, în premieră mondială la Festivalul de la Veneția. Cine a încântat audiența

Michael Fassbender și Tilda Swinton, starurile din distribuție, au lipsit de la eveniment, însă pe covorul roșu a pășit regizorul David Fincher.

În competiție a fost proiectată coproducția europeană "The Theory of Everything". Pelicula a fost descrisă de cronicari în termeni modești: „plăcută, însă puțin cam lungă”.

Modelul Adriana Lima - fost „înger” de la Victoria's Secret - a avut, și duminică seară, rolul de a încânta audiența, în lipsa starurilor de pe afișul peliculei „The Killer”. I s-a alăturat David Fincher.

Regizorul american, nominalizat de trei ori la Oscar, s-a declarat întristat de faptul că nu îi are alături pe Michael Fassbender și Tilda Swinton, absenți din cauza grevei actorilor și scenariștilor de la Hollywood.

David Fincher, regizor american: ”Nu știu ce spune (greva) despre industria filmului. Sunt foarte trist și, evident, înțeleg ambele părți. Nu putem decât să-i încurajăm să discute”.

”The Killer” aduce pe marile ecrane un roman grafic franțuzesc despre un asasin plătit, jucat de Michael Fassbender, care ratează o misiune. Află apoi că partenera lui a fost atacată și pornește pe urmele vinovaților.

”Respectă planul. Nu te încrede în nimeni”.

Regizorul spune că și-a dorit enorm să îl aibă în distribuție pe Fassbender, care își împarte cariera de actor cu cea de pilot de curse.

David Fincher, regizor american: ”A trebuit să ne adaptăm programul filmărilor la cursele lui cu mașini. Ne-am simțit norocoși să-l avem. L-am vrut pe el și, dacă n-am fi reușit să filmăm între competițiile lui, probabil nici nu am fi făcut filmul”.

Prezentare de modă a legendarului creator Giorgio Armani

La Veneția a fost proiectată, de data aceasta în competiția oficială, pelicula „The Theory of Everything”, semnată de regizorul german Timm Kröger.

”- Cred că ne-am mai văzut.

- Nu cred.

- Ba da, vă cunosc”.

Filmul povestește, în alb-negru, întâmplările bizare care se succed, în 1962, la un congres al fizicienilor, găzduit de un hotel din Alpii elvețieni.

Legendarul creator de modă italian Giorgio Armani a adus strălucirea în oraşul lagună cu o prezentare de modă din ciclul „One Night Only”, prilejuită de cea de-a 80-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia.

Designerul în vârstă de 89 de ani a oferit un show inspirat din cinematografie, pentru invitaţii săi celebri, printre care actrițele Sophia Loren și Jessica Chastain.

Și pentru că tradiția culturală a Veneției înseamnă și Commedia dell'arte, piesele centrale ale colecției au fost rochii cu modele arlechin, adesea accesorizate cu gulere cu volane.

