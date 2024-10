TĂTUȚU' are premiera astăzi pe VOYO. George Mihăiță: „Acest personaj este o nouă provocare, poate cea mai mare a vieții mele”

Ca să putem face asta, dăm timpul înapoi cu aproximativ două decenii și, astfel, vom afla povestea lui Bebe Udrea, în noul serial TĂTUȚU', care are premiera astăzi, exclusiv pe VOYO.

„S-a muncit foarte mult, e sistemul ăsta la care se lucrează cadru cu cadru, printr-un soft special. Și când te gândești că într-un episod sunt vreo 90.000 de cadre, noroc că nu se lucrează la toate, dar a fost o muncă fantastică pentru post-procesare. Acest personaj este o nouă provocare. La 76 de ani ai asemenea provocări. Poate cea mai mare provocare a vieții mele, cum e Clanul și TĂTUȚU', înseamnă o acumulare a ceea ce am făcut până acum. Este îndrăgit, spuneați că e personaj negativ și este îndrăgit”, a spus George Mihăiță în studioul Știrilor PRO TV.

„Am mai spus-o, Anghel Damian, producătorul și regizorul, până să începem Clanul, mi-a trimis un mail în care îmi spunea 'uite, veți juca așa un rol negativ, așa așa, dar noi ne-am gândit la dumneavoastră că trebuie să fie un personaj iubibil. Pentru că Anghel Damian mă știa din teatru și am jucat roluri negative, neașteptate. De ce este iubibil? Îmi spunea chiar o doamnă pe stradă, te opresc oamenii pe străzi, și îmi spunea 'domnul Mihăiță, când mă uit la dumneavoastră în Clanul, era vorba când îmi vine să vă strâng de gât și peste 5 minute să vă iau în brațe'. Eu am căutat să-i dau personajului fiind un personaj negativ și date omenești, nu numai răutate, tiranie, duritate. Pentru că el este un om scăpat de societate de mic și ajuns unde unde a ajuns, am căutat să-i dau haz, am căutat din toată experiența mea să încerc cât mai multe laturi ale caracterului lui”, a adăugat George Mihaiță.

