Surorile Kardashian, umilite la premiile Emmy. Momentul care a stârnit hohote de râs

Kim Kardashian și Kendall Jenner au fost umilite, duminică, la Premiile Emmy 2019, după ce au vorbit despre reality show-ul care le-a făcut celebre.

Cele două surori, în vârstă de 38, respectiv 23 de ani, au urcat pe scenă pentru a anunța câștigătorul uneia dintre categorii. Cu acest prilej, ele au profitat de moment pentru a promova reality show-ul familiei - „Keeping Up With The Kardashians”, scrie CNN.

„Familia noastră știe cel mai bine că televiziunea este convingătoare dacă vine de la oameni autentici, care se comportă așa cum sunt ei cu adevărat”, a spus Kim Kardashian, moment în care publicul a început să râdă.

„...spunând povești nefiltrate și neînscenate”, a continuat Kendall Jenner, replică ce a stârnit hohote de râs în sală.

Momentul le-a atras atenția telespectatorilor, care au scris pe Twitter despre momentul în are cele două au fost umilite.

„Mi se pare mie sau publicul de la Emmy a râs de Kim Kardashian? Nu cred că glumea”, a scris o persoană pe Twitter.

„Publicul a început să râdă în timpul în timpul momentului lui Kim. Să râdă de ea, nu cu a. A fost inconfortabil”, a scris o altă persoană.

