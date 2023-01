Superstarul de wrestling Hulk Hogan merge în baston și nu-și mai simte picioarele, după o operație la spate

În prezent, el este nevoit să folosească un baston pentru a se deplasa.

Hogan, în vârstă de 69 de ani, al cărui nume real este Terry Gene Bollea, a fost supus unei proceduri medicale care nu a fost dezvăluită publicului, prin care i-au fost îndepărtați nervii de la spate. Mai multe detalii despre operație nu au fost împărtășite și nu este clar dacă afectarea picioarelor lui Hogan va fi permanentă, notează Daily Mail.

Vedeta a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie cu el la un eveniment care a avut loc luni seară. În fotografie, el părea să stea în picioare fără ajutor, sugerând faptul că se recuperează.

Colegul său din WWE, Kurt Angle, în vârstă de 54 de ani, a vorbit recent într-un podcast despre afecțiunea prietenului său, susținând că acesta nu mai simte nimic sub talie, dar că acum merge cu un baston, sugerând astfel că încă își mai poate folosi picioarele.

”I-au fost tăiați nervii din partea inferioară a corpului, nu-și mai simte partea inferioară a corpului. Așa că trebuie să folosească bastonul pentru a se deplasa. Am crezut că folosește bastonul pentru că are dureri de spate. Nu are nicio durere, nu are nimic. Nu simte nimic”, a spus Angle.

”Deci acum nu-și mai simte picioarele. Așa că trebuie să meargă cu un baston, ceea ce este, știți, este destul de grav, omule”, a continuat Angle.

Hulk Hogan, care are o carieră de 35 de ani în WWE, i-a spus lui Angle că și-a pierdut orice simț în partea inferioară a corpului.

Accidentările nu sunt neobișnuite în rândul campionilor WWE, mai mulți dintre ei văzându-și cariera oprită din cauza unor lovituri devastatoare la spate, cap sau gât.

În 2021, fiica lui Hulk, Brooke, a declarat că superstarul de wrestling a suferit în total 25 de operații.

”Genunchii mei sunt falși, șoldurile sunt false, spatele este plin de metal și o parte din fața mea este plină de metal”, a spus el.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 31-01-2023 16:51