Supergrupul românesc de rock Manic Sinners și-a lansat primul album: ”King of the badlands”

Manic Sinners

MANIC SINNERS, proiectul de melodic hard-rock, format din Ovidiu Anton, Adrian “Baciu“ Igrișan și Toni Dijmărescu, și-a lansat primul album, “King of the Badlands“, pe CD și în format digital.

Acesta poate fi comandat sau ascultat în streaming accesând acest link.

Cu această ocazie, a mai fost lansat și un lyric video pentru piesa “Under the Gun”.

Citește și Maramureș are un prefect rocker. Rudolf Stauder a fost vocalistul trupei metal Legion VIDEO

MANIC SINNERS este prima trupa românească semnată de celebra casă de discuri Frontiers Music, alăturându-se unor nume mari precum WHITESNAKE, TOTO, NAZARETH, MR. BIG, JOURNEY, ALAN PARSONS, URIAH HEEP, dar și unei noi generații de artiști din care merită amintiți CRAZY LIXX, ECLIPSE sau CRASHDIET.

Albumul “King of the Badlands“ a fost mixat și masterizat de Alessandro Del Vecchio (HARDLINE, REVOLUTION SAINTS, SUNSTORM, JORN), iar artwork-ul poartă semnătură artistului Radu Damian, cunoscut pentru colaborările sale cu GOODBYE TO GRAVITY, BUCIUM sau WHITE WALLS.

Manic Sinners

Tracklist :

1. Drifters Union

2. King of the Badlands

3. Anastasia

4. Ball and Chain

5. Under the Gun

6. Out For Blood

7. Carousel

8. Nobody Moves

9. Play to Lose

10. Crimson Queen

11. A Million Miles

12. Down în Flames

Trupa Manic Sinners înseamnă:

-► Ovidiu Anton - voce

-► Toni Dijmarescu – chitară, bass

-► Adrian “Baciu“ Igrișan – tobe, clape, backing vocals, bass (Play To Lose, Nobody Moves, A Million Miles), chitară (Nobody Moves, A Million Miles).

Manic Sinners online :

-► Facebook

-► Instagram

-► Linktree