Steve Harley a murit. Starul rock s-a stins din viață la 73 de ani

Autor al hitului „Make Me Smile (Come Up and See Me)”, Steve Harley s-a aflat în turneu până de curând, însă a fost nevoit să anuleze mai multe concerte în ultima vreme. Artistul suferea de cancer și se afla sub tratament.

Muzicianul „a murit liniştit la domiciliul său”, conform anunțului făcut de fiica sa.

„Ştim că va fi regretat profund de numeroşi oameni din întreaga lume", a adăugat aceasta, conform AFP și Agerpres.

Melodia „Make Me Smile (Come Up and See Me)” a fostcompusă de muzicianul londonez. Piesa s-a vândut în peste 1,5 milioane de exemplare în întreaga lume, ocupând primul loc în topurile britanice în 1975, şi a fost preluată de peste 120 de ori de trupe precum Duran Duran sau Erasure.

Patru single-uri şi două albume ale trupei de glam rock Cockney Rebel au ajuns în top 10 în Marea Britanie.

